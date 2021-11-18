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草屯鎮垃圾場大火滿一年 居民擔心旱季又引發火災

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
行政院中辦執行長蔡培到草屯鎮垃圾場會勘，協助解決垃圾悶燒，再請其他縣市協助垃圾去化。圖／蔡培慧提供
行政院中辦執行長蔡培到草屯鎮垃圾場會勘，協助解決垃圾悶燒，再請其他縣市協助垃圾去化。圖／蔡培慧提供

去年11月20日草屯鎮垃圾轉運站大火，濃煙和惡臭讓居民難以忍受，最近少雨東北季風強勁，居民擔心垃圾場又自燃釀災，南投縣議員蔡銘軒說，南投縣垃圾累積已經超過15萬公噸，希望中央協助南投縣加速清運，解決南投鄉親心頭之患。

草屯垃圾轉運站去年大火後，環保署和南投縣政府、水利署討論垃圾去化，南投縣環保局4度招標卻都流標，處理費單價提高為每噸7350元，幾乎是原本每噸3675兩倍，才有廠商承攬，預計1年內處理1萬2690公噸，逐步去化垃圾轉運站垃圾量。

南投縣環保局表示，南投縣垃圾皆須外運至外縣市處理，但外縣市焚化廠設備老舊、且近年逐步減少或停收南投縣垃圾，造成南投縣垃圾堆置日益嚴重。為儘速移除草屯鎮累積的垃圾，南投縣委外招標預計處理1萬2690公噸垃圾，計畫2022年底將垃圾全部移除，但其餘5萬多公噸垃圾能否如期清理完畢，仍無法確定。

縣議員李洲忠說，草屯鎮垃圾堆置超過6.6萬多公噸，但是幾乎沒有清運，雖然現在打包堆置，但還是溢散臭味，讓居民飽受其害，更擔心冬季乾旱風勢強勁，又如去年引發火災，草屯鎮民絕對無法忍受。

南投縣環保局長李易書說，雖然已委託廠商清運垃圾，但垃圾焚化牽涉其他縣市政府是否願意配合，縣市處理意願不高，因此垃圾仍無法外運，縣長林明溱已和友好縣市長協調，希望配合鳥嘴潭人工湖即將供水，能以專案方式加速清運，減少草屯垃圾堆置量，環保局也會加強轉運站垃圾監控，只要垃圾內部堆積超過50度，便會灑水降溫，避免發生火災。

南投 火災

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