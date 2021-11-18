曾任5家飯店總經理 李譿心轉換角色為病患付出關懷

擔任過5家飯店總經理的李譿心，最近受邀轉換職場，出任秀傳醫療體系公共服務處副處長一職。兩個半月來，她由平日發號施令的指揮者，變換為得親自服務他人的執行者，角色的轉變不可謂不大，但她調適自己的心態，信奉自己「做個好用的人比有用的人更重要」的人生信條，仍能在工作上發光發熱，她今天也受邀在台中中興扶輪社分享自己的人生經驗。

李譿心是澎湖人，幼時喪父，母親得獨力扶養8名子女。高中畢業後，她到台灣就業，曾在便當店打工，後來因緣際會進入六福客棧從基層房務做起。在訂房組時，她細心的熟記230間客房狀態，幫訂不到房間的客人留意候補資訊，追蹤訂房，不但讓飯店的住房率達到99至100%，既服務了客人、增加了飯店的收益，也使得她的能力被看到，之後一路調往業務、餐飲部門磨練，並拔擢為駐店協理、總經理，走出自己的天空。

李譿心一度為了照顧家庭，辭去六福客棧總經理職務，但隨即又被其他飯店高薪網羅，前後擔任過5家飯店總經理。此次轉換職場，她不否認和新冠肺炎疫情下，飯店旅遊業受衝擊有關，但心念一轉，同樣又把在飯店業服務的熱情帶到了醫院。

李譿心說，與以往不同的是，除了從在飯店業指揮的角色變為在醫院的工作執行者，也更需要她親力親為處理一些事務；且以往在飯店遇到的是去度假，充滿歡樂的客人，但在醫院，遇到的多是需要幫助且需要安慰的人，她也必須付出更多的愛心和關懷。她笑說，每一位求助的人、每一間病房遇到的困難，她都必須去處理，做到醫院「視病猶親」的最佳服務。