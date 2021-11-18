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影／陳柏惟秀球棒：顏寬恒說海線鄉親是靠山 憑什麼？
台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選國民黨參選人顏寬恒今天登記參選時，戲稱今天的登記是「解鎖新任務」，並說海線民眾是他的依靠。對此，中二選區遭罷免的台灣基進前立委、民進黨參選人林靜儀競選總部總幹事陳柏惟今天指著「中二無畏、強棒出擊」「球棒牆」說「想帶回去做紀念」，並質疑，「顏寬恒說出『海線鄉親是他的靠山』，憑什麼？」
陳柏惟質疑顏寬恒，做了7年立委，爭取什麼？這次參選，對未來的願景是什麼？說的問題都逃之夭夭，不敢回答？為什麼顏覺得這樣的回答會有票？我們希望在公共政策辯論，卻有一個候選人從頭到尾不提政策，因為他相信檯面下的運作可以替他爭取到選票，這個自信心來源是我們看不到，讓人覺得怪怪的行為，盼選民一起來當抓鬼大隊，讓中二選區更好。
林靜儀反賄選、反奧步小組成立暨清廉選風記者會今天上午在陳柏惟烏日服務處兼林靜儀競選辦公室登場。現場還陳列「中二無畏、強棒出擊」的球棒牆，球棒上有民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德等人簽名，賴清德還在球棒上寫有「打破地方勢力、還政於民」。陳柏惟今天在記者會前，還指球棒牆說「想帶回去做紀念」。
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