影／陳柏惟秀球棒：顏寬恒說海線鄉親是靠山 憑什麼？

台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選國民黨參選人顏寬恒今天登記參選時，戲稱今天的登記是「解鎖新任務」，並說海線民眾是他的依靠。對此，中二選區遭罷免的台灣基進前立委、民進黨參選人林靜儀競選總部總幹事陳柏惟今天指著「中二無畏、強棒出擊」「球棒牆」說「想帶回去做紀念」，並質疑，「顏寬恒說出『海線鄉親是他的靠山』，憑什麼？」

陳柏惟質疑顏寬恒，做了7年立委，爭取什麼？這次參選，對未來的願景是什麼？說的問題都逃之夭夭，不敢回答？為什麼顏覺得這樣的回答會有票？我們希望在公共政策辯論，卻有一個候選人從頭到尾不提政策，因為他相信檯面下的運作可以替他爭取到選票，這個自信心來源是我們看不到，讓人覺得怪怪的行為，盼選民一起來當抓鬼大隊，讓中二選區更好。