充實偏鄉醫療量能明顯不足 南投縣啟動偏鄉遠距醫療

南投縣獲得衛福部補助，將在信義、仁愛兩個原民鄉衛生所，分成濁水溪、烏溪雙線推動「遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，推動耳、鼻、喉科及皮膚科4項專科門診遠距醫療服務，加強長者健康照護及多元化醫療服務，提升偏鄉就醫安全及醫療服務品質。

局長陳南松表示，為充實偏鄉醫療量能，南投衛生局積極向衛福部爭取偏鄉地區遠距醫療補助經費，今年已於濁水線區由信義鄉衛生所結合竹山秀傳醫院共同推動耳、鼻、喉科及皮膚科等4項專科門診遠距醫療服務，烏溪線區則由仁愛鄉衛生所結合埔里基督教醫院推動皮膚科專科門診遠距醫療服務。

陳南松說，南投縣推動「遠距醫療」相關業務，最早溯自竹山秀傳醫院於2007年啟動的「社區化遠距照護」，其服務內容包含：生理量測健康照護、緊急求救服務等，至今總收案達1萬0752人次，然而近2年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，讓中央與醫療機構思考「遠距醫療」的重要性。

為充實偏鄉醫療量能明顯不足，啟動偏鄉遠距醫療資源挹注，南投縣今年獲得衛福部「遠距醫療及健康照護」專案補助 219萬5000元，提供偏鄉民眾全方位健康照護，拉近醫療量能的不平等外，也配合中國醫藥大學附設醫院自今年起承接衛福部「全民健康保險遠距醫療照護計畫」，推動五官（眼、耳、鼻、喉、皮膚）遠距醫療專科門診服務。