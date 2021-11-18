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國產葡萄空窗期 產地批發價翻倍還買不到

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
氣候變遷導致平地氣溫高熱，山區易下大雨，葡萄容易發生晚腐病。記者簡慧珍／攝影
氣候變遷導致平地氣溫高熱，山區易下大雨，葡萄容易發生晚腐病。記者簡慧珍／攝影

受到氣候變遷影響，全台葡萄產量逐年遞減，不但最大產區溪湖鎮的二期葡萄栽種面積縮水近99%，台中市、南投縣葡萄也減少，其中南投縣縮減面積占全台25%，量少帶起產地價格，目前批發價每公斤150元至200元，是盛產期約一倍而且很快完售，現在零售通路幾乎是進口葡萄的天下。

台灣鮮食葡萄以巨峰葡萄為主，分為兩期採收，近年極端氣候使葡萄栽種技術門檻更高，平地農民大多放棄夏季剪枝催芽，以免結果後期遇上秋颱或豪大雨，導致平地葡萄種植面積急遽減少。

埔心鄉「路葡萄」果園園長黃俊仕今天表示，近年夏季溫度上升，5、6月已經很熱，如果剪枝催芽將遇到7、8月高溫，葡萄是溫帶水果，高熱環境下長不好，如果高溫又遇到豪大雨很容易發生晚腐病，這種病害困擾果農，一旦發生將損失很大，因此越來越少農民種二期葡萄。

溪湖鎮農會總幹事陳金源指出，溪湖鎮葡萄種植面積今年突破510公頃，為了對抗極端氣候，農民紛紛改為溫室栽培，面積約300公頃，室外露天種植約200公頃，20年室外二期葡萄栽種面積約200公頃，現在能有兩公頃就很多了。

他又說，一期葡萄3月到6月上旬採收，拍賣最高價每公斤上看240元至270元，二期約12月中旬採收，因平地葡萄產量稀少，現今市售貨源來自南投縣信義鄉、台中市新社鄉等地區，平地二期葡萄分布在埔心、大村溫室，大部分做直銷。

「葡萄沒一窩蜂搶種的情形，不會產銷失衡，只有供不應求。」台中區農業改良場果樹研究室副研究員葉文彬說，葡萄的栽種管理技術門檻高，對抗極端氣候改為溫室栽培，設施投入成本相對高於其它水果，又氣候變遷讓栽種技術更要提升，根據農業統計年報顯示，最近10年全台葡萄種植面積從3100公頃減至2300公頃，其中200公頃在南投縣。

南投縣葡萄種在海拔500至600公尺山區，雖然涼爽，但氣候變遷讓天氣不穩定，山區葡萄常受地形雨、颱風外圍環流大雨的影響，容易發生病蟲害，葡萄農改種較耐雨災的蕃茄、豆科植物。台中市新社地區葡萄也有類似狀況，種植面積也在減少中。

農業統計年報顯示，台灣鳳梨年產值90億元，是「果王」，可是生產面積廣達約1萬3000公頃，芒果年產值71億元為「果后」，生產面積約1萬5000公頃，葡萄年產值69億元屈居第三名，種植面積僅2300公頃，換算單位年產值遠高於鳳梨和芒果，可說是高經濟水果。

葉文彬表示，現在是台灣葡萄空窗期，本土葡萄產量稀少，產地發批價每公斤150元到200元，供不應求，政府為滿足消費市場所需，進口南美洲、日本等國家葡萄，另一方面繼續輔導農民往高品質葡萄方向努力，成立精準管理團隊輔導幼果套袋，2006年迄今年年選出生產履歷達人，把葡萄塑造為台灣水果界LV。

南投 農民 氣候變遷

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