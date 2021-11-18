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員林藤山市集慶祝開幕 千份木鱉果炒米粉免費吃

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市「藤山市集」將於11月21日在藤山園停車場舉辦藤山市集開幕活動，今天公所舉辦暖身宣傳活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市「藤山市集」將於11月21日在藤山園停車場舉辦藤山市集開幕活動，今天公所舉辦暖身宣傳活動。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市「藤山市集」將於11月21日上午9時在藤山園停車場舉辦藤山市集開幕活動，員林市長游振雄說，當天不僅展售農特產品，也特別安排「蔬果秤重」、農產知識大哉問等趣味遊戲，民眾有機會將市集展售的新鮮農產免費帶回家，現場還準備目前最夯的木鱉果炒米粉1千份免費給民眾享用。

彰化縣副縣長洪榮章、員林市長游振雄、彰化縣府農業處長邱奕志、縣議員曹嘉豪等人今天為「藤山市集」開幕及「走出健康，引以為農」文化活動宣傳，現場還有珍悅坊太鼓隊表演暖身。

游振雄說，「藤山市集」從10月9日起試營運後，周六日都有市集，已逐漸打出口碑，因為還有美麗的藤山木棧道，民眾登山健行後，可以逛逛小農市集相當愜意。

游振雄說，員林地區生產的紅龍果、蜂蜜、咖啡品質佳，接連在各項評鑑賽事獲獎，為了行銷在地農特產，市公所規劃於藤山步道辦理定期定點市集，且有不定期的食農議題講座與主題式行銷活動，盼搭起「從產地到餐桌」的友善橋樑，帶動觀光產業發展。

11月21日活動有精采舞台表演，包含小丑魔術秀、原住民及客家舞蹈和街頭藝人演唱等，藤山市集共有30攤展售，只要在市集攤位消費滿500元，就能獲得繡有藤山桐花的限量版抗UV登山帽1頂，還有1500張「市集抵用券」，報名者於藤山步道健走，並與任一「員獅亭」字樣拍照，將照片上傳至「藤山市集」粉絲專頁打卡，即可至服務台兌換30元市集抵用券1張。

現場還有多肉植物DIY體驗，採網路報名，名額有限，藤山市集攤商資訊及不定期活動內容，將公告於Facebook「藤山市集」粉絲專頁，民眾可將車輛停放於三百崁停車場或員南路停車格，沿著藤山木棧道及埔姜林坑溪抵達活動會場。

游振雄說，也感謝交通部觀光局參山國家風景區管理處、彰化縣政府大力支持下，繼藤山木棧道今年5月完工啟用後，斥資500餘萬元的藤山步道友善廁所也於今年9月順利啟用，讓遊客來到藤山不必再跨縣市到南投借用廁所了，提升地區遊憩品質，也期盼民眾發揮公德心，一起維護廁所環境整潔。

彰化縣員林市「藤山市集」將於11月21日在藤山園停車場舉辦藤山市集開幕活動，今天公所舉辦暖身宣傳活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市「藤山市集」將於11月21日在藤山園停車場舉辦藤山市集開幕活動，今天公所舉辦暖身宣傳活動。記者林宛諭／攝影

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