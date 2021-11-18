單身、交往甚至分手該怎麼辦？ 本周日海苔熊來解答

你是否在愛情關係中不斷為對方付出、調整界線，卻一直沒有好好對待心中的那個自己？為何愛得這麼辛苦，卻始終得不到幸福？葫蘆墩文化中心名師講堂周日(21日)下午2時將邀請專研「幸福感」的愛情心理專家「海苔熊」，透過心理學探討性別中的親密關係，帶領大家練習從一個人到兩個人關係裡醞釀愛情，慢慢找到平衡和安全感。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，海苔熊專長兩性關係、親密關係、社會心理學和正向心理學，2010年開始於網路撰寫愛情心理學文章，擅長用淺顯文字和插畫，幫助網友解決心理困擾，並出版許多有關愛情心理學的書籍，目前為泛科學、女人迷、姐妹淘等多個平台的專欄作家。

這次講座中，他為讀者理性分析在兩性關係不同角度的思考方式，以及如何在愛情波濤中依循明燈指引，幸福靠岸。

海苔熊表示，很多時候在愛情裡面困擾我們的不是愛情本身，放不下的也不是那個人。愛情裡的很多想法，都是我們的一廂情願，面對愛，最好的歸宿是自己的心。當你能安穩地棲息在自己的心上，才會有愛人的動力。

在這次的講座當中，他將探討從單身、相處、到分手等不同階段會經歷的內心歷程，包括和內心的不安全感相處、如何放下告別，以及在單身的時候好好生活。