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中市稱曾建議打兩劑疫苗春節返國可居檢 遭中央拒絕

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧指出，打兩劑高端還要再加打三四劑，中央甩鍋基層負責。圖／黃馨慧提供
台中市議員黃馨慧指出，打兩劑高端還要再加打三四劑，中央甩鍋基層負責。圖／黃馨慧提供

台中市議會警政衛生業務質詢，市議員黃馨慧表示，民眾相信政府打高端疫苗卻無法出國，中央疫情指揮官認同「重打｣，且後續加打其他疫苗，不用請示中央，直接「甩鍋」給地方基層。且中央春節入境檢疫政策，對家中有12歲以下孩子，無法選擇返家在家檢疫，須住防疫旅館，民怨不合理。

黃馨慧表示，防疫指揮中心對高端繼續加打其他疫苗，已明確表示「不用請示中央｣，由第一線「醫療院所認定符合資格即可接種｣，在沒有任何高端加打副作用數據，這根本就是直接甩鍋給地方政府負責，對於打高端疫苗民眾而言｣，真的是「失信於民｣經典範例。

議員李中還問衛生局長曾梓展本「專業良心」會建議市民打兩劑高端後再加打嗎？曾局長表示必須要在深入了解，萬一民眾打出問題政府會負責。

黃馨慧表示，現行中央公告春節期間入境檢疫政策三方案，其中B、C二案只要家人打二劑疫苗、且相隔14天，就可以返家在家檢疫。但目前12歲以下、防疫指揮中心還在慢慢「觀察｣是否施打BNT疫苗。變成家中有12歲以下孩子，無法選擇返家在家檢疫，必須住滿防疫旅館14天，這是否合理？

衛生局長曾梓展表示，這是好問題，的確只能選A方案，這個問題私下有建議中央「在國外打過二劑認證，入台應可以居家檢疫｣，但沒被中央接受。

高端疫苗 衛生局 春節

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