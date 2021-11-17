聽新聞
test
0:00 / 0:00
宣傳漆彈賽跌倒左肩脫臼 竹山鎮長：沒想到有年紀了
竹山鎮長陳東睦今天宣傳鎮長盃漆彈賽，下場對戰不慎跌倒，造成左肩脫臼，自行就醫由醫療人員治療復位已返家休息；他笑著說，為求逼真有比較衝動，沒想到有年紀了。
竹山鎮公所12月11日舉辦鎮長盃漆彈賽，鎮公所今天對外宣傳，鎮長陳東睦配合媒體拍攝畫面，親自下場參與漆彈對戰，疑為「做動作」展現英姿，下場不久就自己絆到腳跌倒，雖無大礙，但左手無法活動，經自行就醫發現左肩脫臼，復位後下午返家休息。
58歲的陳東睦是陸軍軍官學校電機專科畢業，擔任鎮長凡事親力親為，深獲鎮民讚許，這次他配合拍攝下場對戰跌傷，所幸無大礙，他在醫院接受媒體聯訪表示，為求逼真，有比較衝動，「沒想到有點年紀了，自己還是要注意一下」，漆彈賽會繼續舉辦，不受影響。
陳東睦說，他以前是職業軍人，專門訓練士官隊，這只是小傷，後續沒有問題；他說，今年漆彈賽分為公開競技組8隊、社會推廣組24隊，有鑑於每年報名都相當踴躍，今年再特別設置體驗組，由專業選手教導民眾玩漆彈，讓未能成功報名者也可免費體驗。
陳東睦表示，漆彈運動需要敏捷動作與專注力，由於比賽時間不長，如何短時間內鎖定目標攻擊，同時還要確保自己不被擊中，是一項很有趣且可建立自信的運動，竹山鎮擁有完整漆彈場及優秀選手，不盡力推廣很可惜，歡迎有興趣、沒玩過的民眾報名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言