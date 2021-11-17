快訊

北市World Gym現確診足跡 染疫者打完2劑AZ仍確診

飆罵王炳忠「狗兒子」挨告 館長被判拘役30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣傳漆彈賽跌倒左肩脫臼 竹山鎮長：沒想到有年紀了

中央社 / 南投縣17日電
鎮長陳東睦在親自示範漆彈賽動作時，疑似不慎滑倒在地，造成肩胛骨脫臼受傷。圖／民眾提供
鎮長陳東睦在親自示範漆彈賽動作時，疑似不慎滑倒在地，造成肩胛骨脫臼受傷。圖／民眾提供

竹山鎮長陳東睦今天宣傳鎮長盃漆彈賽，下場對戰不慎跌倒，造成左肩脫臼，自行就醫由醫療人員治療復位已返家休息；他笑著說，為求逼真有比較衝動，沒想到有年紀了。

竹山鎮公所12月11日舉辦鎮長盃漆彈賽，鎮公所今天對外宣傳，鎮長陳東睦配合媒體拍攝畫面，親自下場參與漆彈對戰，疑為「做動作」展現英姿，下場不久就自己絆到腳跌倒，雖無大礙，但左手無法活動，經自行就醫發現左肩脫臼，復位後下午返家休息。

58歲的陳東睦是陸軍軍官學校電機專科畢業，擔任鎮長凡事親力親為，深獲鎮民讚許，這次他配合拍攝下場對戰跌傷，所幸無大礙，他在醫院接受媒體聯訪表示，為求逼真，有比較衝動，「沒想到有點年紀了，自己還是要注意一下」，漆彈賽會繼續舉辦，不受影響。

陳東睦說，他以前是職業軍人，專門訓練士官隊，這只是小傷，後續沒有問題；他說，今年漆彈賽分為公開競技組8隊、社會推廣組24隊，有鑑於每年報名都相當踴躍，今年再特別設置體驗組，由專業選手教導民眾玩漆彈，讓未能成功報名者也可免費體驗。

陳東睦表示，漆彈運動需要敏捷動作與專注力，由於比賽時間不長，如何短時間內鎖定目標攻擊，同時還要確保自己不被擊中，是一項很有趣且可建立自信的運動，竹山鎮擁有完整漆彈場及優秀選手，不盡力推廣很可惜，歡迎有興趣、沒玩過的民眾報名。

軍人 陸軍

延伸閱讀

竹山鎮長示範漆彈賽動作時摔傷 左肩胛骨脫臼復位中

南投紫南宮環縣自行車賽 三千騎士挑戰完騎99.9K

山老鼠肆虐南投珍貴林木 竹山警勇擒集團3人

竹山瑞龍瀑布更親近了 明年春節前可完工瀑布觀光步道

相關新聞

宣傳漆彈賽跌倒左肩脫臼 竹山鎮長：沒想到有年紀了

竹山鎮長陳東睦今天宣傳鎮長盃漆彈賽，下場對戰不慎跌倒，造成左肩脫臼，自行就醫由醫療人員治療復位已返家休息；他笑著說，為求...

台中傳染病梅毒占第1名 19歲以下有600多人超過半數

台中市去年有2823人感染法定傳染病，梅毒和淋病的人數分佔1、3名，染病年齡層又偏低，民進黨議員要求衛生局、敎育局和警察...

減碳大推電動車但充電站不足 中市議員：要普設且提高效能

電動汽車已成未來趨勢，台中市議會警消環衛業務質詢，議員李榮鴻表示，台中市電動小客車從前年317輛到今年10月有2186輛...

南投一新社區保育台灣白魚 登世界里山成功案例

南投縣埔里鎮一新里是珍稀保育類原生種「台灣白魚」重要棲地，當地社區與水保局南投分局合作保育，成功找出農村產業與生態復育兼...

台中市住警器裝置率五成六 議員：加強宣導保命

台中市議會警消環衛業務質詢，市議員張廖乃綸、張瀞分要求消防局要多加宣傳，提升住宅火災警示器裝置率，並針對弱勢家庭、獨居長...

班班有冷氣進度慢？ 南投：7235間教室年底完成

南投縣校園裝設冷氣，共計要裝設7235台冷氣，縣議員曾振炎質疑，因物價上漲，冷氣裝設進度一延再延？南投縣教育處表示，之前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。