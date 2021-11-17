1個月內連獲農委會3大獎 花壇鄉農會真風光

彰化縣花壇鄉農會最近十分風光，先是金墩家政班本月13日榮獲全國十大家政班外，前天更在第15屆農金獎獲得兩大獎，包括農會界的奧斯卡獎「營運卓越獎」（乙組）優等獎，及資產品質績優獎優等獎，接連的三響炮，總幹事顧碧琪說，一路走來，感謝一起打拚的同事，以及貴人的提攜，才能圓夢。

其中，在獲全國十大家政班部分，顧碧琪說，花壇農會金墩家政班最大特色在於訓練班員成為講師，自己設計教案，透過研討、教學相長，每個都可快樂學習與自我成長，才能獲此殊榮。

在第十五屆農金獎中，花壇農會獲得營運卓越獎（乙組）優等獎及資產品質績優獎優等獎更是不簡單，花壇農會現有存款109億元，逾放比是0，凸顯良好放款品質，尤其難能可貴，此外，在經營理念、業務開發及創新作法、人才培育等事項，審查都獲高分 ；資產品質績優獎優等獎除優良放款品質等財務管理事項外，及徵授信管理等，都獲得肯定。

顧碧琪說，初接總幹事時，看別農會得獎，心裡想著「何時我們也能有這麼一天呢？」這是一場耐力的長久賽，

很感謝一路走來，一起努力、打拚的同事們，以及有那麼多的長官及前輩們的「貴人」提攜。

花壇鄉農會還積極開發出的無毒茉莉花相關產品超過30種，並在包裝精心設計，屢獲國內外大獎，御品茉莉咖啡最近就榮獲《2021韓國K-Design Award設計大獎》。