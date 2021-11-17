減碳大推電動車但充電站不足 中市議員：要普設且提高效能

電動汽車已成未來趨勢，台中市議會警消環衛業務質詢，議員李榮鴻表示，台中市電動小客車從前年317輛到今年10月有2186輛電動車，但充電站不夠普及，他要求市府環保局向中央爭取經費，廣設充電站，才能打造電動車友善使用環境。

李榮鴻說，打造無煤減碳環境是世界趨勢，中央政府也大力推動電動車及電動機車，根據統計，2019年1月設籍台中市電動車(小客車電能車)共317輛，電動機車共2萬4438輛；到今年10月電動小客車已經增加到2186輛，電動機車共7萬1026輛，電動車輛年年增加。

但中央對充電站的設置卻缺乏整體規劃，以電動車來說，絕大多數的車輛都會跨縣市行駛，充電站應由中央整體規劃並設置，或補助地方設置，否則光鼓勵民眾買電動車，找不到充電站也沒用。

李榮鴻指出，很多國際大廠明年都想把電動車推進台灣市場，為了減少移動汙染源，推廣電動車時，配套提升充電站普及率很重要，他建議充電站最好是快充式，否則效率差，等充電車輛還是會大排長龍，例如甲安埔地區目前只有5處充電站，環保局應盡可能普設，充電方便迅速才有用。

環保局長陳宏益說，中央目前並沒有補助地方設置電動車充電站及機車充電站，市府都是用空汙基金支應，環保局會盡量向中央爭取，並設置充電效率較快的快充站。