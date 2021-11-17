南投一新社區保育台灣白魚 登世界里山成功案例

南投縣埔里鎮一新里是珍稀保育類原生種「台灣白魚」重要棲地，當地社區與水保局南投分局合作保育，成功找出農村產業與生態復育兼容的經營模式，今年成為「里山倡議國際夥伴關係（IPSL）」推薦示範案例。

南投埔里鎮一新里的樟湖坑、台牛坑、煙寮坑等3條野溪是台灣原生種魚類「台灣白魚（台灣副細鯽）」的重要棲地，但因當地也是國內茭白筍的主要產區，早年過度農業行為及人為開發，破壞生態和水源環境，致使該面臨族群滅絕危機。

一新里長林宥岑說，台灣白魚當年在生態和地方產業未取得平衡的狀態下，數量銳減，推測全台僅剩千尾，數量比櫻花鉤吻鮭還少，而被列入珍稀保育類野生魚類，這也讓當地居民開始思索人與環境的關係，開啟了產業轉型與白魚復育工作。

一新社區10年前參與水保局農村再生計畫，雙方攜手找尋社區產業與台灣白魚復育兼容的經營模式，鼓勵有機無毒栽種，加入綠保田標章認證，提高農產品質也友善環境，更串連林務局南投林管處等17單位跨域成立「台灣白魚保育小組」。

水保局南投分局長陳榮俊說，該局輔導一新社區以生態系統保護為基礎推行的多元夥伴關係，透過生態體驗模組設計導入六級化觀光體驗模式經營社區產業，吸引青年返鄉，強化生態系復原能力，創造永續利用，也提升當地居民的經濟收入。