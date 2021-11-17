快訊

受害者不只一組？動視暴雪CEO護航的「性侵公司文化」

張網維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投一新社區保育台灣白魚 登世界里山成功案例

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里一新社區與水保局找出農村產業與生態復育兼容，成功保育台灣白魚的經營模式，成世界里山成功案例。圖／水保局南投分局提供
南投埔里一新社區與水保局找出農村產業與生態復育兼容，成功保育台灣白魚的經營模式，成世界里山成功案例。圖／水保局南投分局提供

南投縣埔里鎮一新里是珍稀保育類原生種「台灣白魚」重要棲地，當地社區與水保局南投分局合作保育，成功找出農村產業與生態復育兼容的經營模式，今年成為「里山倡議國際夥伴關係（IPSL）」推薦示範案例。

南投埔里鎮一新里的樟湖坑、台牛坑、煙寮坑等3條野溪是台灣原生種魚類「台灣白魚（台灣副細鯽）」的重要棲地，但因當地也是國內茭白筍的主要產區，早年過度農業行為及人為開發，破壞生態和水源環境，致使該面臨族群滅絕危機。

一新里長林宥岑說，台灣白魚當年在生態和地方產業未取得平衡的狀態下，數量銳減，推測全台僅剩千尾，數量比櫻花鉤吻鮭還少，而被列入珍稀保育類野生魚類，這也讓當地居民開始思索人與環境的關係，開啟了產業轉型與白魚復育工作。

一新社區10年前參與水保局農村再生計畫，雙方攜手找尋社區產業與台灣白魚復育兼容的經營模式，鼓勵有機無毒栽種，加入綠保田標章認證，提高農產品質也友善環境，更串連林務局南投林管處等17單位跨域成立「台灣白魚保育小組」。

水保局南投分局長陳榮俊說，該局輔導一新社區以生態系統保護為基礎推行的多元夥伴關係，透過生態體驗模組設計導入六級化觀光體驗模式經營社區產業，吸引青年返鄉，強化生態系復原能力，創造永續利用，也提升當地居民的經濟收入。

而「以公私協力邁向自然生態永續－南投一新社區」創新的做法及操作過程，經「里山倡議國際夥伴關係（IPSL）」的評估，今年獲選成為世界里山成功案例，發表分享給世界各國，供全球及國內農村社區學習，促進生態永續與社區經濟共榮。

南投埔里一新社區與水保局找出農村產業與生態復育兼容，成功保育台灣白魚的經營模式，成世界里山成功案例。圖／水保局南投分局提供
南投埔里一新社區與水保局找出農村產業與生態復育兼容，成功保育台灣白魚的經營模式，成世界里山成功案例。圖／水保局南投分局提供

南投 台灣白魚 水保局

延伸閱讀

班班有冷氣進度慢？ 南投：7235間教室年底完成

我不餵鴿！臺北市民新運動 賞鳥不餵鳥保育向前行

台東大學今辦科學志工成果展 鳳蝶復育為亮點

南投綠雕園區繳租3年蓋不好 議員憂成「賠錢貨」

相關新聞

台中傳染病梅毒占第1名 19歲以下有600多人超過半數

台中市去年有2823人感染法定傳染病，梅毒和淋病的人數分佔1、3名，染病年齡層又偏低，民進黨議員要求衛生局、敎育局和警察...

減碳大推電動車但充電站不足 中市議員：要普設且提高效能

電動汽車已成未來趨勢，台中市議會警消環衛業務質詢，議員李榮鴻表示，台中市電動小客車從前年317輛到今年10月有2186輛...

南投一新社區保育台灣白魚 登世界里山成功案例

南投縣埔里鎮一新里是珍稀保育類原生種「台灣白魚」重要棲地，當地社區與水保局南投分局合作保育，成功找出農村產業與生態復育兼...

台中市住警器裝置率五成六 議員：加強宣導保命

台中市議會警消環衛業務質詢，市議員張廖乃綸、張瀞分要求消防局要多加宣傳，提升住宅火災警示器裝置率，並針對弱勢家庭、獨居長...

班班有冷氣進度慢？ 南投：7235間教室年底完成

南投縣校園裝設冷氣，共計要裝設7235台冷氣，縣議員曾振炎質疑，因物價上漲，冷氣裝設進度一延再延？南投縣教育處表示，之前...

竹山鎮長示範漆彈賽動作時摔傷 左肩胛骨脫臼復位中

竹山鎮公所上午宣傳舉辦第7屆鎮長盃漆彈賽時，鎮長陳東睦在親自示範漆彈賽動作時，疑似不慎滑倒在地，造成肩胛骨脫臼受傷，經緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。