班班有冷氣進度慢？ 南投：7235間教室年底完成

南投縣校園裝設冷氣，共計要裝設7235台冷氣，縣議員曾振炎質疑，因物價上漲，冷氣裝設進度一延再延？南投縣教育處表示，之前電力系統改善，因物價上漲材料短缺，在中央和縣府協調下，已經解決，目前冷氣裝設進度已達7成，將如期在年底達標。

南投縣長林明溱說，全縣教室改善電力設備與安裝冷氣需超過10億元，縣府爭取中央補助，仍需自籌1億餘元，縣府會全力以赴，明年讓班班有冷氣，學生不用滿頭大汗上課。

縣府盤點173所國中小，為每間國中小教室裝冷氣，共需裝設7235台冷氣，縣府表示，學校新設或改善電力設施，安裝能源管理系統等，全縣學校分為20群，由各群負責學校統一招標。

縣議員曾振炎說，今年物價上漲，鋼鐵價格上漲4成，連學校裝設冷氣進度也因物料上漲原料短缺，導致施工延遲，是否能如期在年底完工？

教育處表示，教育部以中央統籌分配款、前瞻基礎建設計畫補助教室裝冷氣，南投縣獲補助8億9352萬元，縣府自籌1億1043萬元，可改善縣內173校、3619間教室，裝設7235台冷氣。

裝設冷氣包含電力改善、能源管理、冷氣裝設三項，除重視電力設置安全，冷氣及管線排列整齊，符合美觀標準。今年8、9月間因物價上漲，廠商一度缺貨，但在中央和縣府共同協助調度原料下，問題已經解決，目前進度達成7成，預計年底可順利完工。