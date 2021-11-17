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竹山鎮長示範漆彈賽動作時摔傷 左肩胛骨脫臼復位中

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
鎮長陳東睦在親自示範漆彈賽動作時，疑似不慎滑倒在地，造成肩胛骨脫臼受傷。圖／民眾提供
鎮長陳東睦在親自示範漆彈賽動作時，疑似不慎滑倒在地，造成肩胛骨脫臼受傷。圖／民眾提供

竹山鎮公所上午宣傳舉辦第7屆鎮長盃漆彈賽時，鎮長陳東睦在親自示範漆彈賽動作時，疑似不慎滑倒在地，造成肩胛骨脫臼受傷，經緊急送往竹山秀傳醫院醫治，院方表示目前陳鎮長正在開刀房急救中，初步觀察沒有骨折，只需進行復位即可，比賽仍依計畫在12月11日登場，即日起開始報名。

竹山鎮公所指出，鎮長陳東睦凡事親力親為，盛大舉辦國內少有的漆彈賽後，不但每年吸引近500人共襄盛舉，讓不少年輕人參賽後直呼過癮，「真的很有快感！」上午因而決定示範拍影片時，可能草地溼滑，讓鎮長失足跌倒，當場趴地不起，同仁發現左肩胛骨有重挫脫臼的現象，因而緊急送往竹山秀傳醫院急救。

竹山鎮公所指出，竹山漆彈賽已經來到第7年，竹山擁有標準完善的漆彈場，加上不少國家級選手也都在竹山，因此多年來大力推廣這項擬真刺激的運動，今年共有公開電子競技組8隊以及社會推廣組24隊，報名人數持續成長，今年特別設置體驗組別，現場由專業選手親自教導與漆彈親密接觸，為的就是要讓沒有報到名的民眾可以免費現場體驗好好圓夢。

有鑑於每年報名都相當踴躍，很多人都反應沒報到名很惋惜，為讓民眾都盡量能夠圓夢，鎮長陳東睦表示，漆彈不同於其他運動，具備訓練選手的敏捷動作以及專注力，比賽時間不長，如何在短時間內鎖定目標、一邊還要確保自己不被打中，是一個很有趣而且會建立自己自信度的比賽。

漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將成大舉辦鎮長盃賽，邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將成大舉辦鎮長盃賽，邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將成大舉辦鎮長盃賽，邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場今年將成大舉辦鎮長盃賽，邀請全國同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供

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