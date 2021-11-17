竹山鎮長示範漆彈賽動作時摔傷 左肩胛骨脫臼復位中

竹山鎮公所上午宣傳舉辦第7屆鎮長盃漆彈賽時，鎮長陳東睦在親自示範漆彈賽動作時，疑似不慎滑倒在地，造成肩胛骨脫臼受傷，經緊急送往竹山秀傳醫院醫治，院方表示目前陳鎮長正在開刀房急救中，初步觀察沒有骨折，只需進行復位即可，比賽仍依計畫在12月11日登場，即日起開始報名。

竹山鎮公所指出，鎮長陳東睦凡事親力親為，盛大舉辦國內少有的漆彈賽後，不但每年吸引近500人共襄盛舉，讓不少年輕人參賽後直呼過癮，「真的很有快感！」上午因而決定示範拍影片時，可能草地溼滑，讓鎮長失足跌倒，當場趴地不起，同仁發現左肩胛骨有重挫脫臼的現象，因而緊急送往竹山秀傳醫院急救。

竹山鎮公所指出，竹山漆彈賽已經來到第7年，竹山擁有標準完善的漆彈場，加上不少國家級選手也都在竹山，因此多年來大力推廣這項擬真刺激的運動，今年共有公開電子競技組8隊以及社會推廣組24隊，報名人數持續成長，今年特別設置體驗組別，現場由專業選手親自教導與漆彈親密接觸，為的就是要讓沒有報到名的民眾可以免費現場體驗好好圓夢。