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附幼教師要學童撿拾地上飯菜食用？中市：依法調查

中央社 / 台中17日電

台中市一所國小附設幼兒園胡姓教師，遭投訴要求學童撿拾地上的飯菜食用，甚至上課時滑手機未教授內容。台中市政府教育局今天表示，已責成學校依法調查，若查證屬實將依規定裁處。

蘋果日報報導，台中市烏日區一所國小附設幼兒園胡姓教師，遭家長投訴因打包營養午餐，遭校方要求不要過度打包後，竟刻意將學童的飯菜裝到滿出來逼學童吃完，若飯菜掉在地上，便要求拾起後食用。

有學童疑因常吃不潔食物不適，到醫院就醫，學童才將此事說出；另胡姓教師遭指控，上課時常滑手機看股票，甚至課程未教授作業內容、未發作業。多名家長已發起連署，要求胡姓教師離職。

台中市政府今天發布新聞訊息表示，教育局已責成學校依法調查，胡姓教師雖已請長病假至明年1月，但仍請學校調查小組依法調查，若查證屬實，送教評會審議教師停聘、解聘、不續聘事宜。

台中市教育局指出，校方已於11月15日召開校園事件處理會議審議，並決議成案，組成調查小組調查及輔導，若有相關違失，將依教師法及教保服務人員條例等相關規定裁處，以保障幼生權益。

台中市 教育局 幼兒園

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