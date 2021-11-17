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彰化縣今年開出露天燃燒稻草82張罰單 最重可罰10萬元
中部地區二期稻作進入收割期，仍有部分農民直接燃燒稻草造成空氣汙染及行車安全，彰化縣環保局已採取空拍機、制高點監控設施即時連線等科技執法，加強稽查取締，環保局表示，今年到10月為止，已查獲露天燃燒行為人並開立82張罰單，依違反空氣汙染防制法可處1200元以上10萬元以下罰鍰。
彰化縣環保局以空拍機等科技執法的重點區域，包括歷年來最常發生露天燃燒稻草的地區，包括二林鎮、溪州鄉、田中鎮、埤頭鄉等鄉鎮及高速鐵（公）路、交通要道周邊等加強稽巡查，環保局指出，透過稽查管制等作為，彰化縣稻作期間稻草露天燃燒比例已由2018年的9.2%，降至目前的3.4%，展現出成效。
環保局表示，露天燃燒稻草不僅會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康、甚至影響行車安全。
環保局指出，除採科技執法取締外，對於曾有露天燃燒痕跡情形農田，也將透過「地籍圖資網路便民服務系統」查詢地籍資料，主動拜訪輔導，以加強管制露天燃燒行為。
針對收割後的稻草處理，環保局表示，農民可透過再利用方式處理，如就地翻耕掩埋、應用分解腐化菌、作物覆蓋或其他再利用方式處理稻草。今年持續結合農會推廣腐化菌肥處理稻草，並持續編列預算補助農民每分田每桶腐化菌(20公升) 補助100元，農民僅需部分負擔150元，並可就近向附近農會登記購買使用。
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