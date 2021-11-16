非核家園多火力發電 中市環局：台灣產業恐遭貿易懲罰

近期聯合國在格拉斯哥召開氣候峰會，通過減少燃煤與管制甲烷排放，期望實現巴黎氣候協定將氣溫升幅控制在2℃以內，台中市議員李中要求環保局長陳宏益以台中市範圍製作節能減碳「路徑圖」，降低空汙。

李中在市議會質詢陳宏益局長，民進黨中央政府堅持2025非核家園，台灣能源政策50%用瓦斯30%燒煤，瓦斯並非沒汙染，台灣二氧化碳排放量大幅增加，如此與世界潮流背道而馳，他問台中市能否在盧市長任內堅持排碳不增加?

環保局長陳宏益表示，減碳路徑圖就是要落實檢驗減碳能否達成，目前中央自我矛盾問題很多，以中央想把中火台電排碳由中央管理，不給地方管，如此搞下去，他擔心台灣未來可能在國際貿易會受到懲罰，影響台灣產業發展。

李中指出，目前中火有10部燃煤機組，還要增加2組燃氣機組，另中佳公司申請1台燃氣機組，市長盧秀燕之前宣誓台中排碳總量不能增加，他認為很難，請環保局一定要落實減排二氧化碳工作。