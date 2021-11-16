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賽德克耆老郭明正辭世 靜宜大學碩班授證告知畢業了
賽德克耆老、電影「賽德克．巴萊」族語顧問郭明正9日因病辭世，享壽67歲，而其畢生致力賽德克文化傳承，生前進修完成靜宜大學原住民族文化碩士學位，今告別式，親友、電影導演魏德聖及多位演員到場悼念，校方頒發碩士學位證書貼心告知畢業了，原民會則追頒原住民族獎章表彰其對文化保存與發展重大貢獻。
郭明正Dakis Pawan於1954年在南投仁愛互助村清流部落出生，因是霧社事件抗日的賽德克族馬赫坡部落後裔，畢生致力尋求歷史真相，也進行台灣南島語言研究及教育，是國內少數能流利口說、書寫該族語言，且具深厚文化知識的耆老。
導演魏德聖拍攝電影「賽德克．巴萊」特別邀請郭明正擔任該片歷史文化暨族語顧問，指導劇中演員族語口說發音，也為電影劇本翻譯；之後，郭更編撰出版「真相‧巴萊」及「又見真相‧賽德克族與霧社事件」2書，為賽德克歷史紀錄留存。
而年逾六旬的他致力傳承，並協助原民會、教育部等研發編撰賽德克族德固達雅語群教材，投入族語認證、語文競賽等工作，更未停下學習腳步，持續進修攻讀靜宜大學原住民族文化碩士學位學程，不久前才完成中文與族語並陳的碩士論文。
不料，今年9月中下旬，郭身體因故出狀況，而陷入昏迷，後因病情惡化，本月9日辭世，今舉行告別式及追思禮拜，親友齊聚送他最後一程，電影導演魏德聖及該劇多名演員也到場悼念，原民會、靜宜大學則追頒原住民族獎章及碩士證書。
原住民族委員會表示，為表彰郭明正對文化保存與發展重大貢獻，今由副主委林碧霞追頒原住民族三等專業獎章；靜宜大學人文暨社會科學院長郭俊巖也將其碩士學位證書送到靈前，告訴他已順利畢業了，獎章及證書均由郭的兒子代為受領。
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