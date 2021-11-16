台中梧棲浩天宮潛水媽登玉山祈福 今晚回宮安座

台中市梧棲浩天宮潛水媽登玉山活動，昨天出發，眾人揹著神明緩慢前進，今天攻頂，在玉山頂歡呼合影，今晚將抵達梧棲區，再由浩天宮駕前團隊接駕，再恭迎媽祖回宮安座。

媽祖登玉山祈福活動今天順利攻頂後，下午再次返回登山口，今晚將抵達梧棲區文昌路全聯超市下馬，並舉行接駕儀式後回宮安座。

辛丑年「潛水媽登玉山」祈福活動，因疫情關係及颱風因素延宕，昨天終於出發，沒有公開擲筊徵選隊員，由浩天宮重建委員會副總幹事楊維智率領曾經參與活動的單攻隊員共10人參加，今天登山攻頂，今晚回宮。

梧棲區浩天宮供奉媽祖，又稱「大庄媽」，民間傳說因「大庄媽」祈雨非常靈驗，又被稱為「潛水媽」，2016年浩天宮開始重建，重建委員會發起「潛水媽登玉山」活動，號召信眾背著神像登山玉祈求重建圓滿順利，今年是第6年。