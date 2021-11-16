快訊

陳建仁「打過高端實驗」赴東歐恐受阻 指揮中心回應

因應春節需求！集中檢疫所明上午10時開搶 分兩梯次預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛心捐款跌多漲少 彰化社頭鄉6愛心天使號召助千名孤老

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
社頭鄉長、鄉農會總幹事和民間公司、民代扮演愛心天使，為華山基金會勸募振興五倍券。記者簡慧珍／攝影
社頭鄉長、鄉農會總幹事和民間公司、民代扮演愛心天使，為華山基金會勸募振興五倍券。記者簡慧珍／攝影

台灣爆發本土COVID-19疫情，嚴重衝擊民生經濟，社福機構捐款跟著短少，華山基金會今天發起捐五倍券助孤老；基金會彰化縣站長黃玉芬指出，今年6月到本月收到的捐款跟去年同期相比，下滑約17%，最近疫情緩和善款回來了，也才成長5%，因基金會捐款大多來自上班族和工商事業單位，令人擔心通膨可能再度影響捐款。

華山基金會今日在社頭鄉紅蟳餐廳舉辦「捐五倍券助孤老 愛心揪團我+1」，社頭鄉鄉長劉錦昌、社頭鄉農會總幹事蕭浚二、慈恩獅子會會長黃馨儀、首華建設董事長邱世章、明華建設執行長蕭宏澤和鄉民代表劉榮宗扮演「愛心天使」，並號召更多天使加入，推廣捐五倍券做公益，幫忙籌募在地弱勢孤老的服務經費。

6名愛心天使拿珍珠板製作的仿大型五倍券，放進「愛心五倍捐封套」象徵集結社會各界愛心，將滿滿的溫暖傳遞給長輩，共同守護在地孤老。華山基金會彰化縣站長黃玉芬表示，疫情期間，華山社工和志工發現很多獨居長輩彷彿是「疫情孤島」，他們接到基金會關懷電話，有人冷靜，有人哭了，但都感謝還記得他們。

去年國外新冠肺炎疫情肆虐，台灣相對良好，對社福機構捐款依然減少三成，今年5月本土疫情發生後，很多店家通知華山基金會「停業沒做生意，請拿回小額捐款箱。」使得整體捐款少了近三成，疫情趨緩後小額捐款箱陸續送到恢復營業的商店，善款漸漸回升，但只成長5%。

黃玉芬說，和去年6月到11月相比，今年捐款下滑17%，可能很多經濟衝擊還沒完全復元，基金會期待民眾改捐振興五倍券，目前全球瀰漫通膨壓力，雖然民眾和商家還沒反映，但基金會已經擔心通膨效應，只能盡力勸募幫助彰化縣約1700孤老。

捐款 社頭鄉 愛心

延伸閱讀

李登輝紀念音樂會 「黃昏的故鄉」獻給李應元

桃園原民族語鉛筆上市 鄭文燦：半價挺原民商品半價

有大谷跟楚奧特還不夠 天使又得來一波大灑幣

愛心天使捨秀髮捐助癌友 更有信心抗病魔

相關新聞

台中梧棲浩天宮潛水媽登玉山祈福 今晚回宮安座

台中市梧棲浩天宮潛水媽登玉山活動，昨天出發，眾人揹著神明緩慢前進，今天攻頂，在玉山頂歡呼合影，今晚將抵達梧棲區，再由浩天...

愛心捐款跌多漲少 彰化社頭鄉6愛心天使號召助千名孤老

台灣爆發本土COVID-19疫情，嚴重衝擊民生經濟，社福機構捐款跟著短少，華山基金會今天發起捐五倍券助孤老；基金會彰化縣...

免排隊收到變賣查扣口罩 4校3機構既驚喜又感謝　

彰化地檢署委託行政執行署彰化分署變賣防疫案件中查扣的口罩，3次變賣都引起搶購熱潮，埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞購得...

南投綠雕園區繳租3年蓋不好 議員憂成「賠錢貨」

南投縣政府斥資3千萬元改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，動工逾3年遲未啟用，每年繳租給高公局，縣議員關心...

彰化MOOVO上路 熱門借用站點還是老地方

彰化MOOVO智慧自行車及電動輔助自行車1650輛這幾天布建完成，彰化車站以及學校周邊學生通勤的站別最熱門，有些使用者覺...

台中今年油煙陳情案五千件 議員催補助餐飲防汙設備

台中市餐飲業油煙陳情案件數日益增加，今年至今已超過5000件，多位議員質詢要求比照其他縣市提供相關補助，增加誘因，從源頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。