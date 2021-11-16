愛心捐款跌多漲少 彰化社頭鄉6愛心天使號召助千名孤老

台灣爆發本土COVID-19疫情，嚴重衝擊民生經濟，社福機構捐款跟著短少，華山基金會今天發起捐五倍券助孤老；基金會彰化縣站長黃玉芬指出，今年6月到本月收到的捐款跟去年同期相比，下滑約17%，最近疫情緩和善款回來了，也才成長5%，因基金會捐款大多來自上班族和工商事業單位，令人擔心通膨可能再度影響捐款。

華山基金會今日在社頭鄉紅蟳餐廳舉辦「捐五倍券助孤老 愛心揪團我+1」，社頭鄉鄉長劉錦昌、社頭鄉農會總幹事蕭浚二、慈恩獅子會會長黃馨儀、首華建設董事長邱世章、明華建設執行長蕭宏澤和鄉民代表劉榮宗扮演「愛心天使」，並號召更多天使加入，推廣捐五倍券做公益，幫忙籌募在地弱勢孤老的服務經費。

6名愛心天使拿珍珠板製作的仿大型五倍券，放進「愛心五倍捐封套」象徵集結社會各界愛心，將滿滿的溫暖傳遞給長輩，共同守護在地孤老。華山基金會彰化縣站長黃玉芬表示，疫情期間，華山社工和志工發現很多獨居長輩彷彿是「疫情孤島」，他們接到基金會關懷電話，有人冷靜，有人哭了，但都感謝還記得他們。

去年國外新冠肺炎疫情肆虐，台灣相對良好，對社福機構捐款依然減少三成，今年5月本土疫情發生後，很多店家通知華山基金會「停業沒做生意，請拿回小額捐款箱。」使得整體捐款少了近三成，疫情趨緩後小額捐款箱陸續送到恢復營業的商店，善款漸漸回升，但只成長5%。

黃玉芬說，和去年6月到11月相比，今年捐款下滑17%，可能很多經濟衝擊還沒完全復元，基金會期待民眾改捐振興五倍券，目前全球瀰漫通膨壓力，雖然民眾和商家還沒反映，但基金會已經擔心通膨效應，只能盡力勸募幫助彰化縣約1700孤老。