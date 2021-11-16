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中市有陪侍八大行業有條件復業 持續不定期查核

中央社 / 台中16日電

因應中央今天宣布開放有陪侍服務的八大行業有條件復業，台中市政府表示，台中市休閒娛樂服務業者已全數鬆綁，凡符合防疫指引都可以申請復業，市府後續將不定期查核。

中央流行疫情指揮中心宣布16日起，開放有陪侍服務的八大行業符合防疫指引得有條件復業，市府下午也發布公告宣布，開放有陪侍八大行業有條件復業。

市府指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心與經濟部等相關單位多次溝通討論及評估後，陸續宣布開放視聽歌唱業（自助式KTV）、三溫暖業、夜店業、舞場業。

市府表示，還有今天起開放的酒家業、酒吧業、舞廳業及其他複合式休閒娛樂場等也都同意有條件開放，停業長達半年的休閒娛樂服務業者，只要符合防疫指引者得全數開放營業。

市府指出，為協助業者復業，市府積極動員人力審查，統計台中市休閒娛樂服務業共有243家，已核准復業共176家，核准復業比率達72%，其餘無法申請復業者，多數均因準備文件不齊全，負責人或部分從業人員未施打疫苗而無法復業，市府將持續輔導業者，以在防疫與經濟發展間取得平衡點。

為維護公共安全，市府指出，將聯合都發局、消防局、警察局等維護公共安全聯合稽查小組成員，積極查核公共安全及防疫措施，如有違反相關規定，將移請相關單位依規查處。

疫情 台中市 八大行業

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