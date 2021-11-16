彰化福興穀倉「詩意鹿港展」 讓詩歌可視可聽可誦

彰化縣文化局在彰化福興穀倉推出「詩意鹿港詩詞藝術創作展」，即日起展出與鹿港相關的書法以及裝置藝術，藉由空間詩學裝置、影像展示等，讓詩歌可視、可聽、可誦及可感。

彰化縣文化局今天發出新聞稿指出，文化局今天在福興穀倉內的展覽館舉辦「詩意鹿港詩詞藝術創作展」記者會，彰化縣長王惠美、文開詩社長陳岸及書法藝術家林俊臣等人出席。

王惠美致詞時表示，鹿港在詩、書以及繪畫等領域都有許多大師聚集，福興穀倉銜接鹿港文武廟、合興青創基地、九曲巷以及天后宮等，她要拜託鹿港地區所有的藝術家集思廣益，如何讓這些場域有更好的展覽及表演。

陳岸則說，鹿港長久以來與詩和書法有密切關聯，這次展覽由鹿港當地的9位書法家揮毫而成，而展覽分為書法跟裝置藝術，其中1幅展品「西濱觀海」是由他書寫在柱子上，此外還將李白的「關山月」寫在布幕上，用音響播放朗讀的方式，讓民眾進入詩詞的世界。

文化局指出，詩歌是語言的藝術，但載體不局限在書面文本，隨著現代媒介技術的不斷演進，詩歌的創作和演繹能更多元呈現，福興穀倉今年修復啟用後推出詩詞藝術創作展，呈現詩歌多元繽紛的樣貌，展覽從即日起展出到12月26日。