助農民無擔保放貸度疫情難關 鹿谷鄉農會獲農金獎肯定
因應COVID-19疫情影響，農業產業展遭受巨大衝擊，鹿谷鄉農會兩年來為農民辦理無擔保放貸，以減緩疫情所帶來的影響，去年承辦675件，共26億3410萬餘元，風險比率僅0.04%，獲得農保信用續效優等獎，是全南投縣唯一獲得第15屆農業金融獎肯定的農會，農會總幹事林義能指出，未來會仍一本初衷提供5000多位農會會員最優質的服務。
總幹事林義能說，未來的農業競爭，以及政府農業政策的調整， 基層的農民和農會一定會面臨更嚴苛的挑戰，能夠得到今年第15屆農業金融獎「業務績效獎優等獎」的肯定，主要是在業務營運及推動農業政策方面均有全面的提升，特別是在疫情期間，對擔保能力不足的農民，協助送請農業信用保證基金保證，取得農業經營所需資金及改善生活家計。
鹿谷鄉農會表示，鄉內5000多位農會會員不僅以凍頂烏龍茶著稱，更有多元的農業產業發展，隨著WTO的衝擊、大環境的不景氣，除每年冬、春兩季的茶葉評鑑外，更致力於茶產業競爭力與茶鄉旅遊環境的提升，鹿谷鄉的好山好水結合農業、旅遊、文化、生態美優勢資源，讓農業可以成功轉型。
農金獎可說是農漁會金融界的奧斯卡獎，鹿谷鄉農會優良的表現，成為南投縣唯一獲此殊榮的單位，總幹事林義能表示，輔導青年農民，助送請農業信用保證基金保證，讓不少青農取得農業經營所需資金及改善生活家計，去年度送保件數675件、金額5億917萬元，較去年成長1億8710萬餘元，而農業發展基金貸款送保比例67.57%中，累計放貸金額26億3410萬餘元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言