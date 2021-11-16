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助農民無擔保放貸度疫情難關 鹿谷鄉農會獲農金獎肯定

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
鹿谷鄉農會獲得農保信用續效優等獎，是全南投縣唯一獲得農金獎肯定的農會。圖／鹿谷鄉農會提供
鹿谷鄉農會獲得農保信用續效優等獎，是全南投縣唯一獲得農金獎肯定的農會。圖／鹿谷鄉農會提供

因應COVID-19疫情影響，農業產業展遭受巨大衝擊，鹿谷鄉農會兩年來為農民辦理無擔保放貸，以減緩疫情所帶來的影響，去年承辦675件，共26億3410萬餘元，風險比率僅0.04%，獲得農保信用續效優等獎，是全南投縣唯一獲得第15屆農業金融獎肯定的農會，農會總幹事林義能指出，未來會仍一本初衷提供5000多位農會會員最優質的服務。

總幹事林義能說，未來的農業競爭，以及政府農業政策的調整， 基層的農民和農會一定會面臨更嚴苛的挑戰，能夠得到今年第15屆農業金融獎「業務績效獎優等獎」的肯定，主要是在業務營運及推動農業政策方面均有全面的提升，特別是在疫情期間，對擔保能力不足的農民，協助送請農業信用保證基金保證，取得農業經營所需資金及改善生活家計。

鹿谷鄉農會表示，鄉內5000多位農會會員不僅以凍頂烏龍茶著稱，更有多元的農業產業發展，隨著WTO的衝擊、大環境的不景氣，除每年冬、春兩季的茶葉評鑑外，更致力於茶產業競爭力與茶鄉旅遊環境的提升，鹿谷鄉的好山好水結合農業、旅遊、文化、生態美優勢資源，讓農業可以成功轉型。

農金獎可說是農漁會金融界的奧斯卡獎，鹿谷鄉農會優良的表現，成為南投縣唯一獲此殊榮的單位，總幹事林義能表示，輔導青年農民，助送請農業信用保證基金保證，讓不少青農取得農業經營所需資金及改善生活家計，去年度送保件數675件、金額5億917萬元，較去年成長1億8710萬餘元，而農業發展基金貸款送保比例67.57%中，累計放貸金額26億3410萬餘元。

鹿谷鄉農會兩年來為農民辦理無擔保放貸，獲得農保信用續效優等獎，是全南投縣唯一獲得農金獎肯定。記者黑中亮／攝影，農會總幹事林義能指出，未來會仍一本初衷提供5000多位農會會員最優質的服務。
鹿谷鄉農會兩年來為農民辦理無擔保放貸，獲得農保信用續效優等獎，是全南投縣唯一獲得農金獎肯定。記者黑中亮／攝影，農會總幹事林義能指出，未來會仍一本初衷提供5000多位農會會員最優質的服務。

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