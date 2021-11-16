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免排隊收到變賣查扣口罩 4校3機構既驚喜又感謝　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政執行署彰化分署官員到彰化縣溪湖鎮媽厝國小，見證埔心鄉埔心社區理事長許增鏞（右三）捐贈口罩，媽厝國小校長曾俊堯致贈感謝狀給許增鏞。記者簡慧珍／攝影
行政執行署彰化分署官員到彰化縣溪湖鎮媽厝國小，見證埔心鄉埔心社區理事長許增鏞（右三）捐贈口罩，媽厝國小校長曾俊堯致贈感謝狀給許增鏞。記者簡慧珍／攝影

彰化地檢署委託行政執行署彰化分署變賣防疫案件中查扣的口罩，3次變賣都引起搶購熱潮，埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞購得被查扣變賣口罩的最後60箱、12萬片，全數捐贈社福機構和偏鄉學校，今天在彰化分署分署長謝道明等人見證下，分送到媽厝國小和二林喜樂保育院。

行政執行署彰化分署分署長謝道明、秘書室主任陳亮才、書記官洪健峰，今天見證許增鏞履行承諾，把買來的查扣口罩都捐給社福機構和偏鄉學校；洪健峰說，變賣的口罩都是民眾購買，未發現轉賣牟利，許增鏞回饋郷里和關懷弱勢族群，12萬片口罩全部捐出，令人感佩。

今天捐贈第一站在媽厝國小，校長曾俊堯代表接受六大箱口罩，師生都很高興，許增鏞和謝道明等人馬不停蹄，趕往二林鎮喜樂保育院送口罩。許增鏞說，日前已捐給彰化市慈愛教養院，今天跑兩個單位，接下來將約定日期到埔心國中、湖北國小、東溪國小、華山基金會。

「疫情趨緩，還是需要口罩防護健康。」許增鏞表示，行政執行署彰化分署受委託變賣口罩，他知道後，積極洽詢承購和策畫捐贈，希望送給家鄉國中學子、鄰近偏鄉小學和沒經費購買足夠口罩的身障社福機構，他感謝法務機關支持公益，實現送口罩到偏鄉和弱勢單位的願望。

委由行政執行署彰化分署變賣的口罩每片0.4元，先後在彰化縣立體育館、南投縣竹山鎮、彰化縣農會辦公大樓彰化分署辦公室的一樓拍賣，未開賣先轟動，民眾大排長龍搶購，媽厝國小等學校免排隊就能收到，都很開心。

媽厝國小立刻發給全校150名學生每人10片，30名老師每人100片，剩餘兩箱作為「戰備物資」；校長曾俊堯說，師生無法用言語表達，只有一句「感謝許增鏞理事長」。

口罩 彰化

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