南投綠雕園區繳租3年蓋不好 議員憂成「賠錢貨」

南投縣政府斥資3千萬元改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，動工逾3年遲未啟用，每年繳租給高公局，縣議員關心何時啟用，更怕該園區淪為「賠錢貨」；對此，農業處表示，預計最快明年元月完工，後續會將該橋體光觀賣點結合在地特色，串連福龜農業區、九九峰等旅遊景點，引進遊客帶動商機。

國六國姓交流道「橋聳雲天」以69支墩柱支撐，均高達55米，最高處70米，因匝道線形優美曾獲選「公路八景之首」，為讓景致帶動地方發展，縣府規劃融合綠地、自然林、遠山和匝道主體等地景，打造面積約9公頃大的「綠雕園區」。

但縣議員陳宜君指出，該園區工程經費在2019年編列1170萬元，隔年追加2046萬元，總經費達3216萬元，全由縣府自籌支應，施工期間零收入，還每年繳給高公局68萬元租金，3年就繳了204萬元，為何一蓋3年多，何時才能啟用？

農業處長陳瑞慶表示，橋聳雲天綠雕園區計畫雖在3年多前推行，但因位在國道6號下方，整個園區是向高公局承租，所以園區內容設計規劃，大到裝置藝術，小到生態植栽都要送該局審議，施工因此一度停擺，直到去年中旬才穩定動工。

而雙方對園區規劃達成共識後，縣府加緊施工，針對遊客中心、廁所等公共建築申請相關執照，整體園區幾近完工，但因高公局建議廁所應修整成無障礙空間為宜，目前重新請照並修繕，也繼續部分設施造景維修，預計最快明年元月完工。

只不過，橋聳雲天綠雕園區有大量花草樹木，不易維護管理，而僅能觀景拍照的單一靜態景點，對民眾可能沒什麼吸引力；陳宜君擔心後續維管問題，更怕斥資3千多萬元的大型公共工程恐又淪為「賠錢貨」。