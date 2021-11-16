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彰化MOOVO上路 熱門借用站點還是老地方
彰化MOOVO智慧自行車及電動輔助自行車1650輛這幾天布建完成，彰化車站以及學校周邊學生通勤的站別最熱門，有些使用者覺得租借新車耗費時間較久，也有人將新款「電動輔助自行車」誤認為電動車，以為可以不用踩踏就能上路。
YouBike11月10日從彰化全面退役，不提供租借服務，新車MOOVO智慧自行車及電動輔助自行車上線營運，舊車柱12月底會全面拆除，租借費率為每30分鐘10元，電動輔助自行車為每30分鐘20元，前30分鐘租借費用同樣由縣府補貼5元。
1650輛MOOVO智慧單車中有300輛電動輔助自行車分散在彰化市、員林市及鹿港鎮，有民眾以為是「電輔車」可以不用踩踏就能移動，彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬指出，「電輔車」是電力輔助，騎起來較省力，還是需要踩踏，但法令不強制戴安全帽。
陳姓學生說，過去捷安特的車輛騎起來較舒服，且剛騎新車借用時需要透過無線網路連線，感覺要花比較多時間；但也有人認為新車還是比較安全，田飛鵬說，有民眾反應還不太會使用，新車上路期間，業者將安排人力在場協助民眾借用。
民眾借用MOOVO智慧單車可先到官網(https://www.ridemoovo.com/)，點選首頁上方的註冊，依指示填入資料即可完成註冊。MOOVO系統可使用手機APP及電子票證(悠遊卡和一卡通)租借車輛，也可加入保險，騎乘更安心。
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