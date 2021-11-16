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南投稽查蔬果農藥殘留 一件不符規定查處

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局抽驗市售蔬果食品農藥殘留，結果1家四季豆農藥殘留超標不合格。圖／南投衛生局提供
南投縣衛生局抽驗市售蔬果食品農藥殘留，結果1家四季豆農藥殘留超標不合格。圖／南投衛生局提供

南投衛生局近來啟動市售食品衛生檢查，抽驗市售蔬果產品共31件，發現其中1件四季豆的農藥殘留檢驗不符規定，已移請所轄縣市衛生局處辦外，並配合食藥署執行皮、鹹及酒蛋製造業的專案稽查，同樣查核出1家未符合食品良好衛生規範，已要求限期改正，籲民眾要多留意市售醃漬蛋產品的衛生安全。

南投衛生局指出，平時每月都針對市售蔬果食品進行市場監測及抽驗，今年9月及10月總計抽驗共31件，依產品風險進行農藥殘留檢驗，檢驗結果出爐，經查1件四季豆供應商來源為外縣市，檢驗出產品農藥殘留檢驗不符規定；食品科表示，建議民眾清洗蔬菜時，可去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除，並將根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍外；另絕不購買違法屠宰的家禽或來路不明的禽類及其製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的禽肉。

此外，南投衛生局配合中央食品藥物管理署，執行「110年皮、鹹及酒蛋製造業稽查專案」，針對皮蛋、鹹蛋及酒蛋是民眾經常食用的蛋加工品，不同的蛋料理如皮蛋豆腐、鹹蛋炒苦瓜、金沙料理或糕點等，共計查核縣內3家製造業，結果1家未符合規範準則，經要求限期改正後，複查已符合規定。

衛生局另抽驗5件加工蛋品及原料蛋產品，檢驗鉛、銅含量、防腐劑、蘇丹色素、食品中微生物衛生標準或動物用藥殘留等，檢驗結果均符合規定。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

南投縣衛生局抽驗市售蔬果食品農藥殘留，結果1家四季豆農藥殘留超標不合格。圖／南投衛生局提供
南投縣衛生局抽驗市售蔬果食品農藥殘留，結果1家四季豆農藥殘留超標不合格。圖／南投衛生局提供

衛生局 南投 抽驗

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