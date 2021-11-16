街友入冬難禦寒 南投縣啟動遊民走動式關懷服務

近日氣候回暖，但入冬日夜溫差大，後天也將有新一波東北季風襲台，氣溫恐再溜滑梯，南投縣政府為此啟動遊民走動式關懷服務，為街友準備食物券、保暖及防疫物資；南投縣樂活家族歌友協會也發放上百份民生物資給南投市邊緣貧戶。

社勞處長林志忠指出，近年極端氣候嚴重，夏暑冬寒、旱澇加劇，今年入冬首波冷空氣已報到，又將有東北季風要南下，考量街頭弱勢街友居無定所、物資缺乏，恐難禦寒過冬，為此啟動走動式關懷服務，上周起陸續提供食物及保暖相關物資。

「正煩惱今晚會冷到不能睡。」南投市街友阿傑表示，平常大多都在體育場附近走動，晚上就找有窩牆邊休息，可最近日夜溫差大，晚上有時冷到睡不好，還好有志工給睡袋跟保暖衣物，甚至還有口罩跟食物券，讓他們吃得飽、睡得暖。

社勞處表示，透過走動式關懷服務，由志工機動性走訪轄區內街友提供保暖外套、毛帽、毛襪、睡袋、口罩等保暖物資，以及食物券讓他們買熱食，並給予口罩宣導戴口罩、保持安全距離等防疫政策，有意願接種疫苗也會協同衛生局給予施打。

此外，南投縣樂活家族歌友協會也在寒冬送暖，透過當地市民代表會協助調查急需協助的貧戶或邊緣戶，號召會友20餘人將白米、麵條、麵線、沙拉油、醬油等民生物資集結成袋，並前往南投市代會停車場、光明里活動中心等地發放。