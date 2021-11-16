網路3分鐘完售 鹿溪宴只出200桌 現場報名昨晚就有人排

彰化鹿港小吃宴升級的「鹿溪宴」今天開放報名，19道美食4千元，今年僅開放200桌，網路報名8點半開啟網頁瞬間額滿，現場報名最早的是從昨天晚上10點就拿著小凳子在公所前排隊，還有遠從台中大里來的民眾，報名相當踴躍。

來自和美的王同學今天現場排隊搶得頭香，她說，去年就品嘗過鹿溪宴，印象很不錯，今年開放桌次少，昨晚就在公所前過夜排隊，希望訂桌帶家人一起來嘗美食。

鹿東土風舞隊的郭先生，也是這次排隊的熬夜族之一，他說，土風舞社每年在鹿溪宴聚餐，因為今年桌次少，大家怕訂不到，所以推派他熬夜來排隊；還有排到第6號的林先生來自大里，半夜三點多到達鹿港鎮公所，也是早鳥之一。

鹿港鎮公所主辦的鹿港四季紅冬歡鹿溪宴，預定在11月27、28日在文小五預定地舉辦，今年防疫保持安全距離，開放報名桌次減少，鹿港鎮廠許志宏說，今早現場依照號碼牌順序兩天40桌在開始受理就已經秒殺，而網路報名也是8點30分開啟網頁即瞬間額滿，最後是120桌的傳真報名，在鎮公所8台傳真機的接力之下，也在3分鐘宣告完售。