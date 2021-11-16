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戴上順澤宮神帽奪6冠軍 三鐵選手艾登深信帶來信心

中央社 / 彰化16日電

挪威三鐵選手艾登今天在社群軟體IG貼文大讚埔鹽順澤宮冠軍帽給他帶來信心；艾登說，過去2年戴上帽子後，已拿下6次冠軍，自己雖然不相信運氣，但冠軍帽能為他帶來信心。

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）昨天在IG貼文指出，他認為有件瘋狂的事情，就是自從他戴上埔鹽順澤宮的冠軍帽後，就沒有輸過比賽。

艾登指出，自從他戴上這頂來自台灣的帽子後，在過去2年只要有戴帽子就能拿下冠軍，他已經奪下6次冠軍，唯一沒奪冠的比賽就沒有戴上帽子，他雖然不相信「運氣」，但他相信「信心」，不管「信心」來自何處。

艾登的貼文一出，已有1萬6000多人按讚，許多來自台灣的粉絲留言為艾登加油打氣，有人說艾登來到台灣時有如搖滾巨星，也有人說艾登參加東京奧運時如果能戴上冠軍帽，說不定也會有好成績。

挪威三鐵選手艾登因為戴著埔鹽順澤宮帽子參加2019年法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，不僅讓這頂帽子及順澤宮順勢登上國際媒體版面，艾登也在台灣暴紅，受邀來台灣參加彰化田中馬拉松，也前往順澤宮還願，艾登還成為彰化縣榮譽縣民。

挪威 埔鹽順澤宮

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