中市有聲號誌99%在中央公園周遭 遭批嚴重失衡

台中市區道路裝設全國最多的有聲號誌，達431處，但427組集中設置在水湳經貿園區。市議員楊典忠表示，全市聽障者共2萬1036人，以南屯、太平、大里3區最多，但南屯區只設1處，大里、太平兩區掛0，99%設在水湳經貿園區，每個路口均有聲號誌，他質疑難道其他區不需要嗎？還是市府把有聲號誌當裝飾品？

楊典忠說，沙鹿台灣大道弘光科大校門口的有聲號誌，是海線唯一裝有聲號誌的路口，但有聲號誌按鈕上的文字已模糊不清，且方向指示令人搞不清楚。

楊典忠說，市府應將有聲號誌納入交通APP運用，設置新式智慧有聲號誌，透過手機連結，語音播報路名、紅綠燈剩餘秒數，讓視障者安全通行，希望台中市各區重要路口都可以成為視障友善空間。

副市長陳子敬表示，有聲號誌是提供視障朋友通過馬路路口的交通號誌，弘光科大路口有聲號誌時間調整可以改善，至於市區有聲號誌數量分配不均的問題，會再請交通局研議設置。