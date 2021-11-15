南投議員要求停徵山坡地回饋金 縣府將按決議辦理

南投縣逾9成土地為山坡地，興建住宅、溫室等開發利用都須課徵山坡地回饋金給中央，對縣民造成沉重負擔，縣議員今連番砲轟縣府，直指2年前已要求停止課徵，卻還有民眾因未繳款遭送辦，再次要求停徵；縣長林明溱說明，先前停徵決議未獲農委會同意，但本屆定期會再經大會決議通過，縣府將會遵照決議辦理。

議長何勝豐、縣議員蕭志全、簡賜勝、洪明科、曾振炎等人今關心山坡地回饋金議題，何指出，南投縣內逾9成土地都山坡地，興建住宅、農用溫室等大小開發利用都要被中央課徵費用，引發民怨，議會2年前就為此決議「不予核課」，縣長林明溱也指示免徵，今年為何有縣民因未繳款被農業處送行政執行署查辦。

縣議員簡賜勝也說，自己的土地上蓋房子卻要交回饋金，按比例繳十幾萬到幾十萬元不等，甚至更貴，他選區有個老農民好不容易蓋好房，回饋金竟要40多萬元，負擔沉重，縣府應苦民所苦；蕭志全、洪明科、曾振炎等人也要求縣府停徵回饋金，並輪番砲轟農業處未遵照議會決議，罔顧縣長指示執意開徵「不聽話」。

對此，農業處長陳瑞慶解釋，行政院農委會2014年起課徵山坡地開發利用回饋金，屬中央法令，去年因此將議會「不予核課山坡地回饋金」決議，函文農委會核備，但未獲該會同意，只能依法辦理，且送繳查處的5個案子為2019年且催繳2次以上的案件，也就是議會決議「不予核課」前的案件，並非不尊重議會。

林明溱則表示，中央未因應各縣市地理條件考量做出合宜方案，僅以一紙行政命令就一視同仁徵收，相當不合理，也導致民怨四起，他上任後曾停徵2年，但因農委會強制推動，又只能配合辦理；但為維護縣民權益，如此次定期會議期，有議員提案免徵山坡地回饋金，並經大會通過決議，縣府將會遵照議會決議辦理。