交部台中高鐵開發案簽約 娛樂購物城商場20個足球場大

交通部鐵道局位在台中高鐵站的「新高鐵段69、70、71 地號事業發展用地開發經營案」招商，日前由廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發公司取得最優申請人資格後，今天正式簽約。第一大國際日籍董事長原島榮一在記者會中表示，基地與三鐵共構連結成一體，台灣即將誕生一個世界級的高級時尚百貨購物中心，它未來是零售業的台積電，也是充滿無限想像力與發展的特斯拉。

第一大總經理陳光榮說，此BOT案暫時取名「高鐵娛樂購物城」設定70年地上權；佔地48085坪，相當於20個足球場，是台中新光三越的近11倍大、新光三越加大遠百的5.1倍大，也是101的5.3倍大，未來預計砸下200億元；預計明年底動工，2026年中完工營運。

他說，高鐵站直接走到購物中心，免轉乘；和百貨公司不同之處，在於它的商場樓層數少，但單層面積大，將興建地下一樓、地上4樓的建築，每層樓面積有1.9萬坪，建築總面積達18.2萬坪，商場總面積10.6萬坪，是百貨店王台中新光三越加台中大遠百的1.6倍，更是台北101的4.7倍大；是全台單店營業面積最大，以及真正的百貨購物中心，可媲美全世界最大、最成功的杜拜「Dubai Mall」首年業績初估350億元。

陳光榮說，高鐵娛樂購物城聘請國際級商業零售建築設計團隊BENOY（貝諾）、ARUP（奧雅納），國內CAA 竹間聯合建築師事務所一同打造，以山、雲、水三個字為核心創意概 念，以水帶財的概念貫穿整個園區，界定不同空間的需求。在建築立面上，以立體層次的多元材質表現，降低人群活動的壓迫感，並呼應大台中地區在山水之間悠遊的特殊地理環境。

他說，高鐵娛樂購物城規劃有百貨購物中心、國際多功能展示場、國際會議中心、國際共享辦公室、A級商辦大樓、國際五星級酒店、AI商務旅館、百老匯等級影城及電競IP動漫主題館等，也是國內首座超大型商業綜合體的開發案。還規畫4300個汽車停車位，以及4800個機車停車位，光是綠地面積就是台中秋紅谷公園的2倍大。