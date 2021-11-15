移動監視器疑被不肖民眾發現 彰縣溪湖區排又布滿廢棄物

彰化縣東螺溪及其支流經常被丟棄廢棄物，環保局今年5月在東螺溪溪湖河段架設5個移動監視錄影器，曾遏止亂丟垃圾行為，今天湖埔社區大學志工前往清理東螺溪支流的溪湖區排，發現為數不少廢棄物，研判不肖民眾避開監視錄影器亂丟垃圾包，將建議環保局移動監視地點。

湖埔社大志工自發性不定期巡邏與清理東螺溪溪湖河段及溪湖區排，今天清理溪湖鎮忠覺里到河東里之間的溪湖區排，撿拾溪畔廢棄物，從區排撈起垃圾包，有些黑色大塑膠裡塞滿小塑膠袋，垃圾種類五花八門，有寶特瓶、紙製便當盒、家用保麗龍等，在彰化縣肉品市場附近新鋪柏油路面的兩側側溝垃圾包數量不少，狀似「陳年垃圾」，研判鋪路前已沿路丟棄，工程單位施工時把垃圾包移到側溝。

東螺溪沒天然河川挹注水源，溪水來自農田用水餘水、家庭和畜牧場廢水，如果雨量正常，稀釋溪水汙濁度，東螺溪及其支流的水質較好，今天上半年乾旱，溪水水質相當惡劣，環保局為遏止濫倒廢棄物讓溪水更糟，在溪湖河段架設5個移動監視錄影器，裝設初期民眾不知道有監視濫倒，偷丟整袋農藥瓶、垃圾包的行為無所遁形。