聽新聞
test
0:00 / 0:00
加班費當山搜獎金惹議 南投縣長今滅火宣布明年發
登山事故頻傳，南投搜救人員疲於奔命，縣議員接連要求消防局改善，設置專責分隊、擴增人力、增加獎金，消防局允諾並回應有提供最高1.35萬元行政獎勵，未料卻被踢爆是「加班費」惹議；南投縣長林明溱今出面滅火，宣布已著手籌措經費，預計明年起發放山搜獎勵金，慰勉山難搜救人員辛勞，也鼓舞基層士氣。
山林開放政策，加上疫情趨緩，引爆登山潮，登山事故增加，而南投縣因縣境多山，上山搜救任務一起接著一起，搜救人員疲於奔命，縣議員陳宜君、廖文賢、林芳伃等人接連在議會定期會為消防基層發聲，今再度要求消防局改善，依地區勤務屬性設置專責山難搜救隊，讓搜救人員能搭機下山，並擴增人力、增加獎金。
消防局長林聰吉也逐一回應，承諾將成立專責山難搜救隊，也與消防署、空勤總隊三方協調達成直升機調派共識，明年消防人力分發約50人則優先補充到山搜勤務繁重的第二、三大隊，並表示會提高行政獎勵方式，提供每月行政獎勵最高1.35萬元，盼減輕第一線勤務重擔；未料，獎勵金說法卻引發爭議，基層反彈。
有基層消防員指出，每月最高的1.35萬元行政獎勵，並非「獎金」，而是本來就有的「加班費」，局長說法恐讓人誤解出勤搜救有額外津貼；林聰吉事後也坦言，這筆錢確實是加班費，獎勵金只能以預算結餘支應，但能發多少錢無法確定；縣長林明溱今出面滅火並宣布，已著手籌措經費，預計明年度開始發放山搜獎勵金。
林明溱說，山林開放政策實行後，山難事件倍增，南投縣搜救量高居全國之冠，消防、警察、義消、救難團體或山青為了救人，長時間身處高壓的環境，卻沒有適當獎勵方案，並不合理。對此，縣府將寬籌經費，已要求消防局、警察局於111年度編列山搜獎勵金預算，明年起發放，以鼓勵基層士氣，也慰勉其搜救辛勞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言