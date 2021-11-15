加班費當山搜獎金惹議 南投縣長今滅火宣布明年發

登山事故頻傳，南投搜救人員疲於奔命，縣議員接連要求消防局改善，設置專責分隊、擴增人力、增加獎金，消防局允諾並回應有提供最高1.35萬元行政獎勵，未料卻被踢爆是「加班費」惹議；南投縣長林明溱今出面滅火，宣布已著手籌措經費，預計明年起發放山搜獎勵金，慰勉山難搜救人員辛勞，也鼓舞基層士氣。

山林開放政策，加上疫情趨緩，引爆登山潮，登山事故增加，而南投縣因縣境多山，上山搜救任務一起接著一起，搜救人員疲於奔命，縣議員陳宜君、廖文賢、林芳伃等人接連在議會定期會為消防基層發聲，今再度要求消防局改善，依地區勤務屬性設置專責山難搜救隊，讓搜救人員能搭機下山，並擴增人力、增加獎金。

消防局長林聰吉也逐一回應，承諾將成立專責山難搜救隊，也與消防署、空勤總隊三方協調達成直升機調派共識，明年消防人力分發約50人則優先補充到山搜勤務繁重的第二、三大隊，並表示會提高行政獎勵方式，提供每月行政獎勵最高1.35萬元，盼減輕第一線勤務重擔；未料，獎勵金說法卻引發爭議，基層反彈。

有基層消防員指出，每月最高的1.35萬元行政獎勵，並非「獎金」，而是本來就有的「加班費」，局長說法恐讓人誤解出勤搜救有額外津貼；林聰吉事後也坦言，這筆錢確實是加班費，獎勵金只能以預算結餘支應，但能發多少錢無法確定；縣長林明溱今出面滅火並宣布，已著手籌措經費，預計明年度開始發放山搜獎勵金。