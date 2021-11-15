南投縣流感疫苗第二階段今開打 爭取高於全國平均值

正值流感流行期，南投縣流感疫苗尚餘4萬5000餘劑，自今日起，展開第二階段開打，凡符合公費流感接種對象者而尚未接種者，可攜帶健保卡及相關證明文件，盡速前往住家鄰近的衛生所或流感疫苗合約院所接種，並建議前往接種前先行電話洽詢接種時段，避免白跑一趟。

南投縣衛生局指出，流感病毒可發生在所有年齡層，且病毒流行快速、散播範圍廣泛，還會產生嚴重併發症及死亡；尤其是65歲以上長者、幼童、孕婦、免疫功能不全者，及罹患慢性病個案尤須注意，流感疫苗今年共採購13萬7000劑四價流感疫苗，佔全縣人口涵蓋率達28.1%，自10月1日起分兩階段接種，第二階段開放接種後，50至64歲無慢性病成人即可至全縣105家醫療院所接種。

衛生局表示，凡50歲以上成人、具潛在疾病患者、罕見疾病，或重大傷病民眾、孕婦及六個月內嬰兒的父母，以及6個月以上至學齡前幼童、學生族群（國小至五專3年級學生），包含禽畜業及動物防疫人員、安養、養護、長照機構受照顧者及工作人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、醫事及衛生防疫人員等，都屬於公費流感接種對象。