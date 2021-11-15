推動自行車綠色網路 蔡其昌爭取1795萬優化后豐段

為銜接串聯甲后線、后豐自行車道，改善沿途運動設施和結合當地景觀，立法院副院長蔡其昌爭取總經費1795萬推動自行車綠色網路建構，希望帶動地方發展。

立法院副院長蔡其昌今邀集交通部公路總局第二區工程處副處長陳貴芳、教育部體育署設施組副組長蔡文娟、台中市政府觀光旅遊局觀光工程科、台中市議員施志昌、台中市外埔區水美里里長陳俊樑等人會勘。

蔡其昌表示，他們重視甲安埔地區民眾的休閒活動、健康生活，推動自行車道的修建、整建跟優化，串連此區域的自行車道，讓喜歡騎自行車的朋友有一個非常好的自行車道網絡可以使用，這次爭取中央經費配合地方政府主要要優化的段落是台中海線知名的景點忘憂谷。

台中市議員施志昌表示，感謝蔡其昌副院長還有附近居民關心忘憂谷段的自行車道，中央再次挹注經費協助甲安埔地區的發展，還有地方政府關旅局也配合協助建設，此次除了自行車道串聯及優化，他認為自行車道沿線提供民眾休息的涼亭可以再改善，因為這些涼亭目前是裸空狀態無法做到遮風避雨的功用，他去年就在議會上要求市府針對地方建管自治條例在休憩觀光涼亭的修建上要適度的放寬。

台中市政府觀光旅遊局觀光工程科股長許哲旻表示，此次工程總經費1795萬元，交通部體育署補助60%，地方自籌40%，將提升自行車道友善性，檢討各自行車道及休憩節點沿線導覽與路面指引系統完善性並擇點優化車道、建置自行車專用道。