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台中1329站iBike站將提前達標 其餘站點續評估中

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員吳瓊華爭取大肚、烏日與龍井地區多設置iBike站。圖／吳瓊華提供
國民黨議員吳瓊華爭取大肚、烏日與龍井地區多設置iBike站。圖／吳瓊華提供

台中市議會今進行交通地政業務質詢，中市交通局長葉昭甫指出，「iBike倍增計畫」2020年底啟動，目前超進度，截至11月11日已完成829站「YouBike2.0」目標1000站。原1.0系統有329站將全數升級，台中將有1329站2.0系統。

議員吳瓊華表示，目前烏日區有28站、大肚區10站與龍井區10站，未來還有多少要完成？交通局長葉昭甫表示，計畫初期係以各區交通節點、商圈、校園周邊優先，將參考市民、議員、里長等代表建議，整體性規劃，持續評估新設站點。

吳瓊華說，今年初特別建議烏日溪南地區iBike設置的站點，包括幾個東園國小、溪南國中、喀哩國小、溪尾國小、溪南派出所、溪尾活動中心等，也會勘過，到底何時現在有確定要進場施作的時間了嗎？交通局要如何調整？

葉昭甫說，交通局會持續了解地方需求，溪南地區持續找適合地點並評估新設租借站點，交通局將函請各站用地權管單位取得同意後儘速安排施工，讓民眾租借iBike更方便。

國民黨議員吳瓊華爭取大肚、烏日與龍井地區多設置iBike站。圖／吳瓊華提供
國民黨議員吳瓊華爭取大肚、烏日與龍井地區多設置iBike站。圖／吳瓊華提供

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