聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中1329站iBike站將提前達標 其餘站點續評估中
台中市議會今進行交通地政業務質詢，中市交通局長葉昭甫指出，「iBike倍增計畫」2020年底啟動，目前超進度，截至11月11日已完成829站「YouBike2.0」目標1000站。原1.0系統有329站將全數升級，台中將有1329站2.0系統。
議員吳瓊華表示，目前烏日區有28站、大肚區10站與龍井區10站，未來還有多少要完成？交通局長葉昭甫表示，計畫初期係以各區交通節點、商圈、校園周邊優先，將參考市民、議員、里長等代表建議，整體性規劃，持續評估新設站點。
吳瓊華說，今年初特別建議烏日溪南地區iBike設置的站點，包括幾個東園國小、溪南國中、喀哩國小、溪尾國小、溪南派出所、溪尾活動中心等，也會勘過，到底何時現在有確定要進場施作的時間了嗎？交通局要如何調整？
葉昭甫說，交通局會持續了解地方需求，溪南地區持續找適合地點並評估新設租借站點，交通局將函請各站用地權管單位取得同意後儘速安排施工，讓民眾租借iBike更方便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言