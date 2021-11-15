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池魚之殃 百桂食品租違章廠房將被拆 地主無法求償
百桂食品公司二少東涉嫌毆打宋姓男大生致昏迷，引發強烈公憤，網友不但群起抵制百桂產品，還檢舉百桂食品位在溪湖鎮的廠房是農地違建工廠，但農地工廠是承租來的，據了解，地主移居外國；今天法界人士指出，違章工廠是事實，地主不能向百桂求償拆除的損失。
縣政府今天表示，各縣市都有數量可觀的違章建築，彰化縣也一樣，縣政府接到檢舉後依規定查報，百桂食品的工廠確實位在農地，按照程序通知工廠所有權人在一個月內拆除，如未拆除就由縣政府按照涉及重大公共安全疑慮程度的先後順序排定拆除日期。
溪湖地方人士指出，百桂食品工廠現址原本是製鞋廠，後來改做幼稚園，約20年前租給百桂食品公司，工廠所有權人也就是地主已移居外國，沒跟地方聯絡，無法得知他對自家違章工廠因百桂食品二少東的因素被拆除的反應。
律師陳振吉說，工廠蓋在農地上面涉及違法是事實，所有權人本來就應該自行拆除作農地農用，因案被牽連致使違章工廠面臨被迫自拆或強制拆除，廠房所有權人不能向承租人求償損失。
「城門失火，殃及池魚。」溪湖地方人士一致認為百桂違章工廠的地主很倒楣，因為從國一溪湖交流道下匝道往溪湖鎮方向的員鹿路，兩側有違章房屋和工廠數以百計，長達20、30年，百姓各自做生意，平日相安無事，怎知百桂食品二少東逞兇惹事牽連公司，百桂工廠是農地違章工廠一事曝光，也害公司員工可能陷入中年失業的危機。
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