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黑螞蟻占農園霸住家 南投議員盼根除、縣府喊難

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「黑螞蟻」琉璃蟻入侵南投縣，占領農園霸住家，民眾不堪其擾。圖／本報資料照
「黑螞蟻」琉璃蟻入侵南投縣，占領農園霸住家，民眾不堪其擾。圖／本報資料照

「黑螞蟻」入侵南投縣，占領農園霸住家，民眾不堪其擾，縣議員吳瑞芳今要求縣府防治，設法抑制繁殖擴散，甚至根除；農業處長陳瑞慶坦言「根除有難度」，現階段由公所廣發餌劑防治，但民眾要勤更換，後續強化與彰師大團隊研議防治。

吳瑞芳指出，縣內各地近年飽受「黑螞蟻」侵擾，就連海拔比較高的鹿谷、溪頭等地也有，除在農園出現，還跑進家裡，買螞蟻藥回家除蟻都沒用，也無法根除，民眾不堪其擾，紛向她陳情反映，農業處有無研究方法或藥物防治，甚至根除。

農業處長陳瑞慶指出，民眾口中的「黑螞蟻」其實就是「琉璃蟻」，而牠應是東南亞外來種，入侵台灣在各地繁殖，也擴及南投縣，尤其各鄉區幾乎都有，縣府3年多前發現後隨即投入防治，陸續補助或推介相關餌劑給公所供民眾防治。

至於能否根除，陳則坦言「有困難」，他說，外來種入侵擴散後，要根除有一定難度，而蚊蟲螞蟻孳生，也與居家周邊環境、竹木或容器等息息相關，必須要整理乾淨，公部門發放的液態餌劑也非就永久有效，需要3至5天定時持續更換。

而南投縣內琉璃蟻肆虐區域，現階段以集集、國姓、竹山、中寮等鄉鎮最為嚴重，陳瑞慶說，目前各地透過補助或編列經費，針對每年5至8月繁殖期加強放餌，縣府將盤點熱區及可能擴散區域了解記錄現況，後續與彰師大團隊持續研議防治。

另，農業處也教導防堵琉璃蟻，居家可使用硼酸、砂糖和溫水混製而成的液狀餌劑；農園部分，除使用液狀餌劑，加以成分為皂素與皂鹽類製成的有機接觸性液劑噴灑蟻巢，有機無毒處理族群聚集危害區，雙管齊下，也避免蟻群生成抗藥性。

南投 琉璃蟻 瑞芳

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