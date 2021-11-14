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樂齡童軍家庭體驗營彰化上場 走出戶外增加生活能力
彰化縣樂齡童軍家庭親子體驗營活動今天在溪州公園上場，彰化縣長王惠美說，家長常擔心孩子們一直在使用3C電子產品對眼睛不好，因此縣府努力推動童軍活動，希望引領孩子走入大自然，也讓孩子的品格教育向下扎根。
彰化縣樂齡童軍家庭親子體驗營活動次活動由彰化縣童軍會、彰化縣家庭教育中心、彰化縣地方稅務局及多所國中小學聯合辦理，各校及家庭親子組隊參加，活動除了童軍專科章考驗外，也安排了童軍教育分站闖關體驗，有大地遊戲，配合植物辨識活動，讓家長帶領著孩童一起走向戶外，體驗大自然奧妙。
王惠美說，未來也希望能將大城兩所學校的童軍基地能夠成為日常使用的童軍營區，讓童軍落實到孩子的日常生活，藉由童軍教育、讓孩子遇到危急情況能緊急應變。
童軍營主任、彰化縣府教育處長王智弘說，童軍教育透過團隊合作培養出好品格的孩子，透過野外求生、野炊活動培養生活能力，童軍教育也透過問題解決、發揮創意，感謝彰化縣家庭教育中心、員榮醫院、童軍隊夥伴有王功國小、福興國小、大村國中等童軍夥伴、單位協助規劃推動童軍活動。
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