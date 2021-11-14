媒體把顏清標駡到不像話 胡志強：怕顏寬恒出來選！

台中市前市長胡志強今參加「公投顧台灣 民主拚未來」台中開講，他上台時突把稍早講完的顏寬恒留在台上，他說，做了13年市長，在他心中，為台中市爭取最多經費的是海線前立委顏清標，並指著寬恒說「就是他爸爸」胡表示，前幾天看到顏寬恒猶疑要不要出來選，是看到媒體把顏清標與鎮瀾宮罵到「簡直不像話」，就是怕顏寬恒出來選啦！

胡志強說，他雖然不住在海線，但當了13年台中市長，他只知道「顏寬恒就是一個好人」台下響起熱烈掌聲，不少人大喊「寬恒加油!」讓顏寬恒頻頻鞠躬，頗受感動。

胡志強說，在他任內，顏清標是爭取最多經費的人，他舉例清泉崗機場的聯外道路，當時市府錢不夠，這條路是顏清標爭取中央幫忙出錢的，所以人家都說那一條路是「冬瓜（顏清標的綽號）路啦 」在胡任內，「從來沒有找我有任何關說與任何麻煩。」

胡志強表示，這兩天看到顏寬恒猶疑要不要參加立委補選，胡解釋一定是認為他還沒有選，媒體就已把他的爸爸與鎮瀾宮罵到「簡直不像話！」顏寬恒「講都講不出來」，「他（顏寬恒）心裡一定很痛苦」這時台下有人高喊「寬恒加油！」隨後響起熱烈掌聲。

顏寬恒靜靜站著邊鞠躬，表情似乎百感交集，胡志強繼續說，人家會罵他爸爸與鎮瀾宮「就是怕他出來選，不讓他出來選嘛」胡說，雖然他不住在海線，但顏寬恒是真正好人啦！