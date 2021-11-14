金磚米獲台灣好米禮盒第二名 台中大安農會：要更努力

農糧署舉辦「台灣好米禮盒選拔」網路人氣票選，台中大安區農會「金磚米典藏禮盒」，和因紀錄片「無米樂」走紅的台南芳榮米廠，得票數互有領先，最後大安區農會的金磚米典藏禮盒獲第二名，許多地方人士說可惜，大安區農會總幹事蔡建宗今天表示，不管誰得獎，對台灣農業正向行銷都有提升，都是好事。

蔡建宗說，金磚米典藏禮盒獲第二，雖然可惜，但也不容易，是對大安區農會與農民的肯定，對台中農業的提升和肯定，大安區農會會更努力，協助農民產銷工作。

蔡建宗表示，台南芳榮米廠歷史久，台東池上米等地的優良米商也都有知名度，農會都是要為農民打拚，台中市府農業局和大安農會盡全力為這次好米禮盒選拔票選宣傳，拿到第二名，他很感謝各單位和人員的支持，大家會更努力為台灣農業盡心力。