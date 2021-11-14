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鳥來嬤來番花一條街 指導喔熊聯名商品直播

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
協會人員用廢棄傘布進行創意DIY製作教學。記者劉明岩／攝影
協會人員用廢棄傘布進行創意DIY製作教學。記者劉明岩／攝影

「給他魚吃，不如教他釣魚！」疫情衝擊既有產業營銷模式，網路直播當道，但對農村小型企業則較為陌生，彰化縣秀水鄉有十多家在地企業所打造的「番花一條街」，經專家指導線上直播技能後，今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，並發表一系列利用傘布開發的喔熊聯名商品，還邀請台灣資深藝人「鳥來嬤」吳敏分享直播經驗。

秀水鄉番花路一帶，擁有富雨洋傘、艾農科技、沛美生醫、佳饌公司、真興安心小舖、泳霖牧場等在地企業，在交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手社團法人彰化縣產業觀光發展促進協會輔導下，打造成甚至地方產業特色的「番花一條街」，吸引許多外在遊客前往消費，今年卻因疫情衝擊，與許多傳統觀光產業一樣，都面臨市場結構變化，急需調整營銷模式。

今天的活動現場，包括參山處代理處長曹忠猷、秀水鄉長林英嘉、「鳥來嬤」吳敏及各企業代表、車友等人到場，並首度發表「喔熊創疫地墊」，利用廢布疫情期間在家也能創意DIY，展示成品有喔熊杯袋、圍裙、電風扇罩、披肩等DIY創意商品，展現消費者個人作品特色。

曹忠猷說，疫情大幅改變消費者購物模式參山處扮演中彰觀光圈平台角色，結合中央、地方與民間資源，借力使力，之前已協助12家觀光業者舉辦多場直播活動，超過8萬人在線上互動，對提升業者銷售與知名度有相當助益，但幫助業者直播不如教授直播技巧，期待透過「鳥來嬤」的直播分享會，能帶給業者滿滿收穫。

彰化產觀促進協會理事長周淑秋表示，協會成員都是在地小型企業，不擅利用網路直播行銷，透過3場次教學活動指導零距離指導20幾家業者經營社群媒體知識、網路線上直播技能，讓這些小型企業能在疫情衝擊之下，透過網路行銷直營方式，加上社群轉貼分享，大幅增加曝光度，提升並翻轉通路銷售業績。

協會人員製作「喔熊」夾腳拖，參山處代理處長曹忠猷（左二）也參與向訪客說明製作過程。記者劉明岩／攝影
協會人員製作「喔熊」夾腳拖，參山處代理處長曹忠猷（左二）也參與向訪客說明製作過程。記者劉明岩／攝影
今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，參山處代理處長曹忠猷（後）、秀水鄉長林英嘉（左二）均到場展示喔熊聯名商品。記者劉明岩／攝影
今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，參山處代理處長曹忠猷（後）、秀水鄉長林英嘉（左二）均到場展示喔熊聯名商品。記者劉明岩／攝影
今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，參山處代理處長曹忠猷（中）展示喔熊聯名商品。記者劉明岩／攝影
今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，參山處代理處長曹忠猷（中）展示喔熊聯名商品。記者劉明岩／攝影
協會人員製作「喔熊」夾腳拖，參山處代理處長曹忠猷（左二）也參與向訪客說明製作過程。記者劉明岩／攝影
協會人員製作「喔熊」夾腳拖，參山處代理處長曹忠猷（左二）也參與向訪客說明製作過程。記者劉明岩／攝影
今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，參山處代理處長曹忠猷（右四）、秀水鄉長林英嘉（左五）、「鳥來嬤」吳敏（右五）均到場展示喔熊聯名商品。記者劉明岩／攝影
今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，參山處代理處長曹忠猷（右四）、秀水鄉長林英嘉（左五）、「鳥來嬤」吳敏（右五）均到場展示喔熊聯名商品。記者劉明岩／攝影
今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，參山處代理處長曹忠猷（右二）、秀水鄉長林英嘉（左二）、「鳥來嬤」吳敏（左三）均到場展示喔熊聯名商品。記者劉明岩／攝影
今天在富雨洋傘館舉辦首賣直播及創意DIY成果展示，參山處代理處長曹忠猷（右二）、秀水鄉長林英嘉（左二）、「鳥來嬤」吳敏（左三）均到場展示喔熊聯名商品。記者劉明岩／攝影

網路直播 疫情

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