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疫情趨緩結婚熱潮回溫 彰化今舉行聯合婚禮

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
今天報名聯合婚禮的新人黃承澤、楊馥綺兩人都是彰化人，卻遠在德國自助旅行時相識進而相戀，所以兩人決定回到故鄉彰化參加聯合婚禮。圖／彰化縣政府提供
今天報名聯合婚禮的新人黃承澤、楊馥綺兩人都是彰化人，卻遠在德國自助旅行時相識進而相戀，所以兩人決定回到故鄉彰化參加聯合婚禮。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，彰化縣長王惠美為20對新人證婚，縣府為新人準備了電視、住宿券等豐富新婚禮品，讓新人很驚喜，王惠美說，希望大家早生貴子，縣府也將廣設育嬰中心、加上育兒津貼，希望減輕年輕人負擔，才能解決少子化問題。

今年10月才開幕的「清水那方」清水岩溫泉露營區今天喜氣洋洋，20對新人在縣長王惠美主婚下，舉行聯合婚禮。

王惠美說，今年舉辦聯合婚禮的「清水那方」和去年舉辦聯合婚禮的的伸港鄉白色海豚屋這兩處都是從卓縣長時期就開始規劃，但一直無法營運的景點，直到她上任後開始營運，成為彰化特色景點，也希望新人和親友也可順便來走走參觀。

王惠美說，為了鼓勵新人生育，第一胎就是補助3萬元，還有育兒津貼，縣府在近二年也蓋了十處育嬰中心，第一間在社頭鄉已在裝潢中，第二間在和美鎮，其他的育嬰中心也會在整合型的社福大樓中，希望新人成家立業後，減輕年輕人的育兒負擔。

去年和今年有不少新人婚禮受疫情影響，甚至因無法辦婚宴，延後或取消婚禮，2019年彰化縣共有6707對新人結婚，但2020年受疫情影響減少到6095對，今年5月有589對新人結婚，但6、7月都只有400多對結婚，8月甚至只有191對，到最近疫情緩和後，10月又有568對新人結婚。

今天報名聯合婚禮的新人黃承澤、楊馥綺兩人都是彰化人，卻遠在德國自助旅行時相識進而相戀，所以兩人決定回到故鄉彰化參加聯合婚禮。

新人黃朝鉦、黃莘菲說，參加聯合婚禮接受大家的祝福特別開心，不過今天才知道縣府等單位為新人準備許多好禮，讓他們很驚喜，有電視、微波爐等小家電，讓他們省了一筆採購費，還有住宿券，讓他們連蜜月的住宿開銷都省了一筆實在很貼心。

今天除了彰化縣府提供每對新人32吋液晶電視及特製版紀念口罩禮盒，彰化縣議會、社頭鄉公所、社頭鄉民代表會、彰化縣農會等單位也提供小家電和住宿券等禮品，並加碼由縣長抽獎送出幸運新人最新iPhone13手機、DysonV12吸塵器及「清水那方」平日住宿券，祝福新人們幸福成家。

今天一起為新人見證的還有立委謝衣鳯、縣議員鄭俊雄、社頭鄉長劉錦昌、田中鎮長洪麗娜、彰化縣農會總幹事張建豐、社頭鄉農會總幹事蕭浚二等人，祝福新人永浴愛河。

彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，新人也在溫泉露營區拍下幸福洋溢的照片。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，新人也在溫泉露營區拍下幸福洋溢的照片。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，現場喜氣洋洋。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，現場喜氣洋洋。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，彰化縣長王惠美為20對新人證婚。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，彰化縣長王惠美為20對新人證婚。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，新人也在溫泉露營區拍下幸福洋溢的照片。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在社頭鄉「清水那方」清水岩溫泉露營區舉辦聯合婚禮，新人也在溫泉露營區拍下幸福洋溢的照片。記者林宛諭／攝影

婚禮 社頭鄉

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