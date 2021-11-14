工廠中市輔導1791件申請特定工廠 6家逾期斷水斷電

尚未申請特定工廠登記的臨時工廠登記業者，明年3月19日前未申請且仍持續製造加工者，有6家恐面臨停止供電、供水。台中市政府經濟發展局通知業者，截至11月5日止，輔導臨登工廠申請特定工廠登記計1778件、重新申請納管13家，局長張峯源表示共1791家，數量居全國之冠。

經發局表示，截至去年3月20日止，台中市統計轄內營運中的臨登工廠計1822家，至今年11月5日止，台中市輔導與納管共1791家。其餘31家中，經發局今年10月主動訪查，已歇業或遷廠者計25家，另6家經多次通知仍未申請，且持續從事物品製造加工行為者，經發局將派遣專人到廠輔導。

經發局指出，臨登工廠取得特定工廠登記後，建築物可依工廠管理輔導法規定接水、接電，另廠區內部環保設施(備)操作許可向環保局申請展延。多數業者關心是否可申請外籍移工部分，目前臨登階段依規聘僱外籍移工者可續辦外，其餘尚待中央研議。

此外，位在非都市計畫土地面積小於5公頃以下的特定工廠，可在2032年3月19日前向台中市政府申請特定工廠變更編定為特定目的事業用地後，取得一般工廠登記，目前有10家取得特定工廠後，依法提送用地計畫，邁向合法化最後一哩路。

經發局提醒，取得特定工廠登記後，依據工廠管理輔導法，原則不得變更事業主體(如A公司變B公司、工業社換負責人，繼承者除外)、不得增加廠地、廠房及建築物面積、不得增加或變更為非屬低汙染產業類別及主要產品，不可將工廠土地及建築物全部或部分轉供他人設廠使用等，否則處負責人10萬元以上、50萬元以下罰款並令限期改善，屆期未改善者，廢止特定工廠登記。