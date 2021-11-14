中市5地下道全縫合 國光路地下道明天起全線開通

台中進行鐵路高架化，市府建設局啟動5處地下道填平工程，豐原區圓環北街、北屯區太原路、東區建成路及南區五權路4處已完工通車，最後一處國光地下道原訂今年底全線通車，已提早完成，預計明天（11 月15日）上午9點起開放國光路及建國南北路三線通行。

建設局長陳大田表示，建設局表示，國光路地下道填平外，同步拆除鐵路舊橋及建國南北路橋，讓用路人可直接從建國南北路銜接五權路，區域路網便利；此外完整串聯高架鐵路下方綠空廊道與綠空軸線，從台鐵大慶站直通豐原站，成為全市最長的休憩綠帶。

鐵路高架化範圍北起豐原車站北側，南至環中路六段與建國北路一段交叉口附近，全長約21.2公里，將現有的豐原、潭子、太原、台中車站、大慶等平面車站改建為高架車站，並增設栗林車站、松竹車站、頭家厝車站、精武車站、五權車站等簡易車站。

國光路地下道填平工程今年3月開工後，市府即與施工廠商達成共識，以提前通車為目標，全力做好工區周圍的交通引導，克服天然氣整壓站遷移、拆除建國南北陸橋、汛期及新冠肺炎疫情等，提早1個月完工，且獲勞動部今年頒金安獎、台中市公共工程獎及金安心獎肯定。