台中市長盃輕艇錦標賽 比速度、球技的水上競技運動

台中市政府運動局與台中市體育總會輕艇委員會，昨天和今天在豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪水域舉辦輕艇錦標賽，共有「輕艇水球」、「輕艇競速」二項競賽活動，分為公開組、高中組、國中組及國小組，台中各地多支隊伍一同競技，也吸引民眾觀賽。

運動局表示，「輕艇競速」部分採2水道競速場地，比賽距離為100公尺，以預賽二趟計時成績總和排名，直接進入最後單趟決賽；「輕艇水球」是將籃球、輕艇、水球結合成為水上競技運動，比賽方式為每隊派出八名隊員出賽，其中5名為上場球員，另外3名在替換區等待，上場前需穿著救生衣、帶有面罩的頭盔及防水蓋，以維護選手競賽安全；每場比賽中，勝方為入球數最多為獲勝。

運動局表示，台中市長盧秀燕上任後積極推動輕艇運動，除購置器材設備、改善豐原區軟埤仔溪水域環境，作為輕艇選手訓練、比賽場地，也不定期舉辦輕艇體驗活動，帶動台中輕艇運動風氣，讓輕艇選手有更適合的訓練場域。