台中梧棲朝元宮老街封街 馬路上大人小孩盡情彩繪塗鴉

台中梧棲朝元宮老街去年首次封街，讓民眾在馬路上盡情彩繪，老街今天再次封街，邀請100組親子、師生、同學、朋友到老街畫畫，也一起玩小時候在地上畫跳格子、火車鐵軌等童玩塗鴉樂趣。

台中市政府文化局副局長曾能汀表示，去年馬路彩繪活動很精彩，今年吸引更多民眾踴躍報名，這些都將成為未來的藝術家，透過這個活動的舉辦妝點老街，也讓更多人認識梧棲老街的文化。

台中梧棲朝元宮主委尤碧鈴說，朝元宮與台中海線社區大學第二次封街聯合舉辦「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，彩繪以「陪伴．媽祖在我心」為主題，傳達抗疫期間人與人不論在何時，都需要有人陪伴、與鼓勵，才能對抗任何事情，並找回陪伴的溫暖氛圍。

今天上午有100組親子、學校組隊報名，其中龍津高中美術班師生創作、斗美三王府、真武宮等6間王爺廟的人員也參加，一起在2公尺長、3.2公尺寬格子內用無毒環保粉筆彩繪，畫下可愛的Q版媽祖、台中港豐收漁貨、梧棲老街各式小吃，往下俯瞰梧棲老街，像一塊超大塊的畫布，現場還有海翁ハイアン｜手工冰淇淋、文創市集逛、日本太鼓表演。