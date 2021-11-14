南投紫南宮環縣自行車賽 三千騎士挑戰完騎99.9K

「2021紫南宮環縣自行車挑戰賽」今天登場，約3千名車友從南投縣竹山鎮紫南宮旁消訓中心鳴槍出發，騎車環經名間、南投、草屯、國姓、埔里、魚池、水里、集集再回到紫南宮，繞行9鄉鎮市挑戰完騎99.9K，吸引國內外好手參加。

為響應「世界自行車日」都在每年6月第1個周日，與台灣自由車運動協會、紫南宮共同辦理NeverStop紫南宮環縣99.9K自行車賽，但受到疫情影響，去年、今年都延期至11月才辦理，但車友騎興不減仍踴躍報名，熱情參與。

縣府指出，今年環縣賽已邁入第9屆約有3千人參加，自由車好手林建利、吳仁傑、蔣聲雄、盧紹軒等，還有日本、澳洲、哥倫比亞、印尼、義大利、馬來西亞、納米比亞、菲律賓、南非、英國、美國、辛巴威、中國等13國65名外籍車友。

今天清晨6時由副縣長陳正昇、竹山鎮長陳東睦、台灣自由車運動協會理事長彭劍勇、教育處長陸正威等人為賽事鳴槍，騎士從竹山紫南宮經過名間、南投、草屯、國姓、埔里、魚池、水里、集集等9鄉鎮市再回到紫南宮，挑戰完騎99.9K。

最後由自行車好手吳仁傑、林建利、蔣聲雄、盧紹軒等人以2小時37分至38分之間，幾乎同時騎完近百公里，其中盧是南投子弟，他表示，從小在南投長大，因此路線熟悉，對他而言並不困難，希望自己未來能在國內外賽事上為南投爭光。